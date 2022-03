Leipzig

Bei einer Großdemonstration auf dem Leipziger Ring haben sich am Freitagabend mehrere tausend Menschen mit den Opfern des russischen Einmarschs in der Ukraine solidarisiert und ein Ende des Kriegs gefordert. Nach ersten Schätzungen von LVZ-Reportern vor Ort beteiligten sich etwa 3000 bis 4000 Personen an der Demo, die kurz vor 19 Uhr auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz startete und danach über den Roßplatz, Augustusplatz, Georgiring, Willy-Brandt-Platz und Tröndlinring zum Richard-Wagner-Platz führte.

Laut Polizei und Versammlungsbehörde versammelten sich zum Auftakt der Kundgebung auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz etwa 1100 Teilnehmende. Ihre Zahl wuchs aber weiter an. Der Marsch legte den Verkehr auf dem Leipziger Ring zeitweise lahm. Betroffen davon war auch der Straßenbahnverkehr der LVB.

Die Demo legte den Verkehr auf dem Leipziger Ring zeitweise lahm. Quelle: Andre Kempner

Viel Applaus für russische Aktivistin

Besonders viel Applaus gab es bei der Demo für eine Aktivistin aus Russland, die das Leid der Menschen in ihrem Land, die Zensur und Strafandrohungen thematisierte. Vor der Kulisse des blau beleuchteten Rathaus-Turms und der Oper zogen die Protestierenden anschließend um den Ring. Dabei wurden immer wieder Rufe wie „Putin raus aus der Ukraine“ laut.

Angemeldet zu der Demo waren rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie stand unter dem Motto „Stoppt den Krieg. Aufrüstung schafft keinen Frieden“. Dafür mobilisiert hatten unter anderem „Students for Future“, das „Solidaritätsnetzwerk Leipzig“ und die „Links-Jugend“.

Bei der Demo wurden immer wieder Rufe wie „Putin raus aus der Ukraine“ laut. Quelle: Andre Kempner

Im Laufe des Wochenendes sollen weitere Demonstrationen gegen den Krieg folgen. So wollen beispielsweise am Samstag Menschen unter dem Motto „Stand with Ukraine“ zwischen 15 und 17 Uhr auf dem Markt ein Zeichen der Solidarität für das von Russland angegriffene Land setzen. 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden hierfür angemeldet.

Von nöß/anzi