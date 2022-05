Großbaustelle Adler in Leipzig: Autofahrer brauchen viel Geduld

Leipzig

Autofahrerinnen und Autofahrer, die dieser Tage im Leipziger Westen unterwegs sind, brauchen aktuell vor allem zwei Dinge: viel Zeit und starke Nerven. Seit Montag ist die Kreuzung am Adler erneut eine Großbaustelle. Für den Autoverkehr sind die Fahrbahnen des Kreuzungsbereichs Zschochersche Straße und westliche Antonienstraße voll gesperrt. Eine Umleitung verläuft über die Limburgerstraße, Gießerstraße und Erich-Zeigner-Allee.

Dienstagmorgen, kurz nach 7 Uhr, Rushhour im Berufsverkehr. Dutzende Autos stehen dicht gedrängt auf der Straße, es geht nur meterweise vorwärts. Vor allem vor den Ampeln in der Limburgerstraße und der Erich-Zeigner-Allee stauen sich die Fahrzeuge.

Bis zu 15 Minuten Stop and Go

Bis zu 15 Minuten länger dauert es für die Autofahrerinnen und Autofahrer an diesem Morgen. Trotzdem nehmen sie die Verzögerungen bislang relativ gelassen. „Schön ist es nicht, aber da müssen wir durch“, sagt der 82-jährige Rainer Sorgenfrei, der gerade seinen Enkel zur Schule gebracht hat.

Rainer Sorgenfrei nimmt den Stau gelassen. „Da müssen wir durch“, sagt er. Quelle: André Kempner

Ein paar Autos hinter ihm steht Daniela Beylich im Stau. Die 35-Jährige arbeitet bei der Haushaltshilfe ASL und ist mit ihrem Wagen gerade auf dem Weg zu einem Kunden. „Das ist blöd gemacht, weil es zurzeit so viele Baustellen gibt. Die Käthe-Kollwitz-Straße im Zentrum ist ja auch gesperrt“, ärgert sich Daniela Beylich, während sie im Stop and Go hängt. Zuletzt sei sie wegen diverser Baustellen eine satte halbe Stunde zu spät bei ihren Kunden gewesen. Diese hätten aber zum Glück Verständnis für ihre Situation gehabt.

Daniela Beylich braucht wegen der vielen Baustellen in der Stadt gegenwärtig deutlich länger zu ihren Kunden. Quelle: André Kempner

Und auch in den kommenden Monaten ist weiterhin Geduld gefragt. Die Baumaßnahmen am Adler sollen bis Mitte November dauern.

Von Simon Ecker