Leipzig

Am Weltfrauentag soll in Leipzig für mehr Gleichberechtigung und gegen Sexismus demonstriert werden. Zu einem Aufzug unter dem Motto „Wenn wir streiken, steht die Welt still“ erwarten die Veranstalter am Sonntag, dem 8. März, 2000 bis 3000 Teilnehmer, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Die Demo führt von 14 bis 20 Uhr von der Südvorstadt bis in die City. Sie verläuft vom Alexis-Schumann-Platz über Karl-Liebknecht-Straße, Peterssteinweg, Wilhelm-Leuschner-Platz, Roßplatz, Augustusplatz, Georgiring, Willy-Brandt-Platz und Tröndlinring zum Richard-Wagner-Platz. Entlang der Route ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Für die Auftaktkundgebung werden zudem Haltverbote auf der Karl-Liebknecht-Straße in Höhe Alexis-Schumann-Platz eingerichtet.

Die Initiatoren rufen dazu auf, am sogenannten „Feministischen Kampftag“ unter anderem Jobs und Hausarbeit liegenzulassen, um Anerkennung und Geschlechtergerechtigkeit einzufordern. „Sexismus ist ein Problem, das uns alle etwas angeht und gegen das wir gemeinsam, überall kämpfen müssen“, heißt es in einem Aufruf zur Demo. Er setzt sich für die Rechte aller Frauen, Lesben, Inter-, Nonbinären- und Transpersonen (FLINT) ein.

Von nöß