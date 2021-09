Großdemonstration: Fridays for Future hofft auf mehrere Tausend Streikende in Leipzig

Leipzig

Es geht um ein Signal zwei Tage vor der Bundestagswahl. Das Leipziger Team von „Fridays for Future“ (FFF) und seine Verbündeten möchten beim Klimastreik am Freitag ein weiteres Achtungszeichen zum Thema Klimakrise setzen. Die Großdemonstration beginnt um 14 Uhr im Leipziger Zentrum, in das auch die Ausläufer aus anderen Stadtteilen stoßen werden. „UpRootTheSystem“ – entwurzelt das System – heißt das Motto, unter dem an diesem weltweit Menschen auf die Straßen gehen.

Es ist die erste größere Kundgebung in Leipzig seit dem Ausbruch von Corona, in dessen Folge nur Light-Varianten der Proteste möglich waren. Für Freitag angemeldet sind 5000 Teilnehmende, „wir hoffen aber, dass es mehr werden“, sagt Sprecherin Luise Steeck bei der Pressekonferenz am Mittwoch im Phyllodrom Leipzig. Tom Richter von FFF Leipzig hofft auf eine Größenordnung wie die vom November 2019, als rund 10 000 Menschen Änderungen in der Klimapolitik einforderten.

Zubringer aus vier Stadtteilen

Die bis 15 Uhr in der Goethestraße erwarteten Zubringer aus den Stadtteilen stehen stellvertretend für die Katastrophen, die den Planeten und seine Bewohner bedrohen: Der Norden (Start 13.30 Uhr am Richterplatz) symbolisiert die alarmierende Eisflächenschmelze; der Osten (Start 13 Uhr vom Rabet aus) den abtauenden Permafrostboden beispielsweise in Sibirien; der Süden (13.30 Uhr ab Haus der Demokratie) den von Hungersnot und Dürren betroffenen afrikanischen Raum; der Westen (13 Uhr vom Karl-Heine-Platz aus) die gewachsene Zahl vernichtender Stürme.

Die Organisatoren appellieren, das Hygienekonzept zu respektieren: Masken-Tragen und Abstand-Halten. Erste Kundgebungen sind auf der Goethestraße zwischen 14 und 15.10 Uhr geplant, von dort aus zieht die Demo auf den Simsonplatz, anschließend in den Clara-Zetkin-Park. Prominenter künstlerischer Rückhalt kommt unter anderem von Rapper HeXer sowie von Sängerin Sarah Lesch. Gegen 17 Uhr setzt sich die Aktionsform „Critical Mass“ via Fahrrad in Bewegung, die Bühne im Clara-Zetkin-Park wird aber noch bis 21 Uhr vor allem von DJs bespielt.

„Müssen weiter auf die Straße gehen“

„Vor der Bundestagswahl möchten wir noch einmal auf die Dringlichkeit eines Kurswechsels hinweisen“, sagt Tom Richter. „Dass keine Partei ein Programm bietet, das mit dem 1,5-Grad-Ziel des Paris-Abkommens vereinbar ist, zeigt: Wir können das nicht der Politik überlassen und werden auch weiter auf die Straße gehen müssen.“

Auch in Leipzig bleibt die Präsenz der Bewegung wichtig, wie das Demo-Team klarstellt, denn mit der Umsetzung von Klima-Maßnahmen im Rathaus ist man nicht zufrieden. „Es gab Beschlüsse, doch viel tut sich nicht“, sagt Martin Rebmann. Als Beispiel nennt der stellvertretende Vorsitzende des BUND Leipzig die Inkonsequenz beim Thema Dienstautos: Trotz des Beschlusses, auf E-Mobilität auch in der Verwaltung zu setzen, gab OBM Burkhard Jung (SPD) erst nach Druck aus dem Stadtrat sein Vorhaben auf, neue Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren anzuschaffen. Froh ist Rebmann, dass das neue Referat für Nachhaltige Entwicklung endlich voll arbeitsfähig ist.

Aktion in der Fußgängerzone

Luise Steeks Verweis auf andere Klimagruppen mit der Bemerkung, dass „wir nicht mehr allein sind“, bestätigte sich fast zeitgleich zur Pressekonferenz in der Innenstadt: Insgesamt neun Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe „Extinction Rebellion“ sorgten auf der Petersstraße für einen Sitzprotest, um ihre Angst vor der Klimakrise zu kommunizieren – durch Plakate und Verteilen von Flyern. „Kurz vor der Wahl sollen vor allem Stimmberechtigte der älteren Generation daran erinnert werden, bei ihrer Entscheidung das Überleben der Generationen nach ihnen zu berücksichtigen“, so Sprecherin Sarah Haug.

Solidarisch mit Fridays for Future erklärt sich außerdem das Studentenwerk Leipzig – mit einer Aktion: Zum Streiktag gibt es in vier Mensen klimafreundliche Gerichte unter dem Namen „KlimaTeller“, die mindestens 50 Prozent weniger CO2 verursacht haben als der Durchschnitt herkömmlicher Speisen.

Von Mark Daniel