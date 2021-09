Leipzig

Donnergrollen nicht nur in der Bundespolitik: Ein Gewitter hat in der Nacht zum Montag viele Menschen in Leipzig und Umgebung um den Schlaf gebracht. Laut Meteorologin Cathleen Hickmann registrierte der Deutsche Wetterdienst in manchen Region ab etwa 3 Uhr eine deutlich erhöhte Blitzaktivität und in mancherorts über 30 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in kurzer Zeit – nach einer Dreiviertelstunde war das nächtliche Spektakel wieder vorbei.

Während der Norden und Westen der Messestadt weitgehend verschont blieben, krachte es im Südosten am stärksten. Die große Gewitterzelle zog laut Hickmann aus Bayern über Mitteldeutschland und reichte ungefähr von Leipzig bis nach Erfurt. Vor allem im Osten Thüringens gab es demnach deutlich höhere Niederschläge als in Sachsen. Wegen eines Erdrutsches war die Autobahn 4 bei Jena für Stunden gesperrt. Keller liefen voll, Straßen waren überspült.

Von Anton Zirk