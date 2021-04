Leipzig

Zu Hause bleiben müssen, nicht verreisen dürfen – zahlreiche Menschen reagieren auf die Einsamkeit in der Pandemie mit der Anschaffung eines Haustiers. „Viele haben die Corona-Krise genutzt, um ihren langgehegten Traum nach einem Tier in die Tat umzusetzen“, sagt der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Thomas Schröder. „Wir befürchten jedoch, dass sich viele zu wenig Gedanken gemacht haben, was nach Lockdown, Homeoffice und Homeschooling mit einem Tier auf sie zukommt.“

Bewusst mit der Zucht ausgesetzt

„Egal welche Rasse, die Nachfrage ist der Wahnsinn. Das merken wir, und das merken auch unsere Züchterkollegen“, berichten Wolfgang Alle und Ute Schlossarek aus Mockau, Züchter von Berner Sennenhunden. Im Corona-Jahr 2020 erhielt das Ehepaar massenhaft Anfragen aus ganz Deutschland. „Wir wollen aber nicht, dass unsere Welpen zu Leuten kommen, die sich aus Langeweile ein Lebewesen mit vielen Bedürfnissen ins Haus holen. Deshalb haben wir unsere Hunde 2020 ganz bewusst nicht verpaart“, erzählen die Züchter, die auf Titel als Bundes-, Europa- und Internationale Champions verweisen können.

Ihre Berner-Sennenhund-Welpen wollen die Züchter Ute Schlossarek und Wolfgang Alle aus Leipzig nur in dauerhaft gute Unterbringungen abgeben. Quelle: privat

„Im Moment ist alles eine Katastrophe“, ärgert sich Bettina Krist, Züchterin und Tiertrainerin aus Leipzig-Portitz. „Es werden Hunde gekauft von Menschen, die keine Ahnung haben, was das bedeutet.“ Sie selbst züchtet seit 2008 Golden Retriever. „Die, die jetzt Hunde kaufen, sind diejenigen, die sonst zwei- oder dreimal im Jahr verreisen. Wenn die wieder reisen können, ist der Hund im Weg“, prophezeit sie.

Viele Nachfragen nach Tierheim-Hunden

Auch der Tierschutzverein Leipziger Land bestätigt, dass die Nachfrage besonders nach Hunden seit diesem Jahr enorm gestiegen ist. „Wir kommen kaum noch hinterher, die ganzen Anfragen zu bearbeiten“, teilt Tierheimleiter Oliver Fasse auf LVZ-Anfrage mit. Deshalb werde bei einer Vermittlung noch genauer hingeschaut und noch genauer nachgefragt, ob die Menschen sich die Anschaffung gut überlegt haben, vor allem auch für die Zeit nach Corona. Für den normalen Besucherverkehr ist das Tierheim Oelzschau seit einem Jahr geschlossen. „Interessenten für unsere Tiere laden wir gezielt mit Terminvergaben ein.“ Im Tierheim Leipzig ist vor allem der Katzenbestand derzeit niedrig wie nie. Die dort lebenden älteren, schwer vermittelbaren Hunde seien jedoch auch jetzt nicht gefragt, berichtet der betreuende Tierarzt Dr. Volker Jähnig.

Die Deutschen und ihre Haustiere Im Corona-Jahr 2020 sind etwa eine Million neue Haustiere in Deutschland angeschafft worden. Das gaben der Industrieverband Heimtierbedarf und der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands bekannt. Damit teilen die Deutschen ihr Leben mit rund 35 Millionen Haustieren. Am beliebtesten sind Katzen (17,5 Millionen), Hunde (10,7 Millionen) und Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster oder Mäuse (fünf Millionen ). Dazu kommen 3,5 Millionen Ziervögel, ungezählte Fische in 1,8 Millionen Aquarien und 1,4 Millionen Gartenteichen, sowie eine unbekannte Anzahl von Reptilien in 1,3 Millionen Terrarien.

Welpenschmuggel und Fantasiezüchtungen

Die boomende Nachfrage bei Züchtern und Tierheimen ist nur eine Sache. Auch Schwarzzüchter merken, dass sich mit Welpen gerade Geld verdienen lässt. „Es gibt gute finanzielle Aussichten, was einiges an krimineller Energie freisetzt“, sagt Udo Kopernik vom Verband für das deutsche Hundewesen (VDH). Damit ist zum einen der Welpenhandel aus Südosteuropa gemeint – mit Tieren, die nicht entwurmt sind, keinen Impfpass haben und oft zu früh von der Mutter abgesetzt wurden. „Es ist unglaublich, in welchem Zustand die Welpen zum Teil gehandelt werden. Das ist eine echte Folge der hohen Nachfrage in Deutschland. Diese Tiere können zunächst gar nicht vermittelt werden, da sie erst mal gesund gepflegt, geimpft und entwurmt werden müssen“, schildert Jähnig, Vizepräsident der Sächsischen Landestierärztekammer, die Situation.

Ein anderer Trend kommt aus dem Inland: Drei, vier Rassen werden wild gemischt und Fantasienamen für die neue Kreuzung erfunden. Diese Schwarzzuchten werden zu überteuerten Preisen von 2500 bis 4000 Euro auf diversen Internetportalen angeboten. „Im schlimmsten Fall werden dadurch alle negativen Merkmale einer Rasse in einem Tier vereint“, erklärt Bettina Krist. „Und für diese Mischlinge bezahlen die Menschen mehr Geld als für reinrassige Hunde mit VDH-Papieren.“

Geschlossene Hundeschulen sind ein Riesenproblem

Da die Hundeschulen großenteils geschlossen sind, erhalten Neu-Besitzer keine Anleitung, wie man das Tier erzieht. „Das wird uns in zwei Jahren richtig auf die Füße fallen, wenn die Tiere sich nicht mehr erziehen lassen“, sieht Bettina Krist ein gesellschaftliches Problem heranwachsen. Tierarzt Volker Jähnig befürchtet das ebenfalls: „Eine hohe Zahl von Haltern ohne jegliche Erfahrung nimmt derzeit Hunde zu sich und kann mit diesen nicht trainieren. Mir graut vor den Folgen.“ Das könne zu nicht tolerierbaren Vorfällen mit Menschen führen.

Die Tierärzteschaft fordert schon seit Jahren ein neues Hundegesetz. Bundesweit einheitlich müsse die Melde- und Chip-Pflicht für Hunde eingeführt werden. Auch ein Sachkundenachweis für den Hund und ein Hundeführerschein für die Besitzer seien verpflichtend nötig, außerdem eine Haftpflichtversicherung für Hundehalter.

Von Kerstin Decker