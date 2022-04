Große Nachfrage von Firmen: Leipzig bekommt viele neue Gewerbeparks

Leipzig

Wenn in Leipzig freie Gewerbeflächen auf den Markt kommen, dauert es meist nicht lange und schon sind sie wieder weg. Zum Beispiel wuchsen unweit vom Haupttor des BMW-Werks gerade zwei riesige Hallen mit jeweils 55.000 Quadratmetern (zehn Sportplätze) in die Höhe. Eine davon teilen sich nun zwei Automobil-Zuliefer-Firmen mit Themenschwerpunkt Elektroantrieb: SAS Autosystemtechnik sowie Ceva Logistics.

Die andere Halle – in Richtung Regensburger Straße – ist noch nicht ganz fertig. Hier hat BMW selbst als Mieter zugegriffen, bestätigte Werkssprecher Kai Lichte auf LVZ-Anfrage. „Wir benötigen die Fläche für den starken Anstieg und Ausbau der E-Mobilität am Standort Leipzig. Im Wesentlichen wird die Halle für die Logistik der Batteriemodule genutzt, die wir für das BMW-Produktionsnetzwerk herstellen.“

Beim Bau des Gebäudes würden gleich „die Anforderungen an eine Lithium-Ionen-fähige Logistik berücksichtigt“, erklärte Lichte. Bekanntlich hat BMW am Standort jüngst 100 Millionen Euro investiert, um Module für Hochvoltbatterien elektrischer Fahrzeuge herzustellen. Offenbar war es da ein Glücksfall, dass in der Nachbarschaft der private Entwickler Baytree (gehört zu Europas größtem Immobilienverwalter AXA aus Frankreich) seit 2019 an Plänen für die zwei Riesenhallen gearbeitet hatte.

Vergebliche Suche nach modernen Räumen mit guter Energiebilanz

Kleinere Firmen finden in Leipzig hingegen kaum noch etwas Passendes, wenn sie wachsen wollen oder einfach modernere Räume mit guter Energiebilanz suchen. „Auch für Handwerker und den Mittelstand sind Mietflächen in Gewerbeparks enorm wichtig“, berichtete Steffen Sauer, Regionalmanager bei Colliers International. Weil die Probleme zuletzt immer größer wurden, hat dieser Vermittlungsspezialist jetzt erstmals einen Gewerbepark-Report für Leipzig vorgelegt.

Aktuell seien in der ganzen Stadt nur noch 5500 Quadratmeter am Standort Gerhard-Ellrodt-Straße (Großzschocher) frei, so der Fachmann. „Das ist viel zu wenig. Leider erhalten die privaten Entwickler solcher Parks nicht immer genug Unterstützung aus der Stadtverwaltung.“ Dies hänge mit dem Vorurteil zusammen, es gehe um reine Lager- oder Logistikhallen, die nur wenige Jobs brächten. Dafür seien die knappen Flächenreserven in der Metropole zu schade.

Stephan Kloss (l.) und Steffen Sauer stellen den neuen Leipziger Gewerbepark-Report von Colliers International vor. Quelle: privat

„Doch das ist völlig falsch“, betonte Sauer. Auch Handwerker oder kleinere Handelsbetriebe bräuchten die Nähe zu Leipzig. „Produktion und Logistik sind inzwischen so eng verwoben, dass sich das gar nicht sinnvoll trennen lässt.“ Colliers habe etwa die Firma Posterlounge (eine Kunstdruckerei mit Online-Shop) an einen Leipziger Gewerbepark vermitteln können, ebenso den Kameraverleih Ludwig oder den Großhändler Heizungsbedarf.net. „Da hängen viele qualifizierte Arbeitsplätze dran.“

Stadtnah werden frühere Fabrikareale umgebaut

Immerhin: Stadtnah sollen bald ein halbes Dutzend neue Parks entstehen – meist auf früheren Fabrikarealen, besagt der Report. Das größte Vorhaben gilt den früheren Gusswerken an der Merseburger Straße, wo im Sommer der Abriss von Altbauten starten wird. Colliers rechne allein für den künftigen Gewerbepark auf diesem Gelände mit 60.000 bis 80.000 Quadratmetern Mietflächen.

Hier entstehen in Leipzig Gewerbeparks Gerhard-Ellrodt- Straße: 5500 Quadratmeter verfügbar Merseburger Straße, ehemalige Gusswerke: 60 000 bis 80 000 Quadratmeter Pittlerstraße: 45 000 Quadratmeter Markranstädt: 80 000 bis 90 000 Quadratmeter Gutenbergstraße: 5000 Quadratmeter Geithainer Straße: 8000 Quadratmeter Taucha: 8400 Quadratmeter

Ebenfalls noch 2022 sei der Baustart für zwei weitere Standorte mit insgesamt 30.400 Quadratmetern in Markranstädt vorgesehen. In der Pittlerstraße 33 in Wahren plane die CG Elementum AG die Wiederbelebung einer Industriebrache, was 45.000 Quadratmeter ermögliche. In Vorbereitung seien Objekte in der Geithainer Straße (neben Metro, 8000 Quadratmeter), an der Gutenbergstraße (5000) und in Taucha an der B87-Ortsausfahrt (8400).

Bis Ende 2023 sind fast 200.000 Quadratmeter geplant

„In Summe ergibt das bis Ende 2023 fast 200.000 Quadratmeter“, sagte Sauer. „Aber man darf sich nicht täuschen. Da ist Vieles ganz schnell wieder weg.“ Im Wirtschaftsdezernat versicherte der amtierende Leiter Clemens Schülke, dass sich Leipzig nicht nur um Großansiedlungen kümmere. So treibe die Stadt auch die Neubelebung kleinteiliger Gewerbeareale an der Ludwig-Hupfeld-Straße, in Plagwitz und rings um den Kohlrabizirkus voran.

Von Jens Rometsch