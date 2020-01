Großeinsatz für Leipziger Medizinstudenten

Leipzig

In der Halle stehen Rettungsfahrzeuge, aus einem aufgeschnittenen Auto wird eine Person geborgen, zwei Frauen liegen hustend auf dem Boden, mit goldenen Rettungsdecken bedeckt. Doch wirklich verletzt ist im Werk II zum Glück niemand. Was hier passiert ist Übung für den Ernstfall. Drei Tage lang verwandelt sich die Halle A der Kulturfabrik am Connewitzer Kreuz in einen Übungsparcours für das Notfalltraining der Leipziger Medizinstudierenden.

Großtraining mit langer Tradition

Bereits seit 15 Jahren organisiert Albrecht Scheuermann vom Arbeiter-Samariter-Bund Leipzig das Spektakel. Gerade ist er mit der Drehleiter der Feuerwehr auf das zwölf Meter hohe Hallendach gefahren. Eine von insgesamt neun Stationen, an denen Notfallsituationen simuliert werden. „Anhand von Fallbeispielen vermitteln wir Wissen“, sagt Scheuermann. Rund 50 rettungsdienstliche Mentoren mit kompletter Ausrüstung erklären im Kleingruppenunterricht die Grundlagen der „technischen Menschenrettung“. Dabei müssen die zukünftigen Ärzte auf eine wacklige Strickleiter klettern, um eine verletzte Person zu bergen oder einen Patienten in einem auf dem Kopf stehenden Auto erstversorgen. Auch ein Massenunfall mit vielen Verletzten wird simuliert. „Die Studierenden müssen die Unfallopfer mit dem Ampelsystem in schwer, mittel und leicht verletzte einordnen und dann entsprechend versorgen“, erklärt Organisator Scheuermann.

Praxisorientierte Wissensvermittlung

In den verschiedenen praktischen Übungen können die Medizinstudierenden die Rolle als Notarzt erproben. Der Notfall- und Akutmedizinkurs ist im siebten Semester Bestandteil ihres Studiums. „Das Training ist wesentlicher Baustein unserer praxisorientierten notfallmedizinischen Ausbildung“, sagt Gunther Hempel, einer der ärztlichen Leiter der Übung. Das Großtraining ist keinesfalls üblich, sondern in dieser Form in Leipzig einmalig, betont Albrecht Scheuermann.

Die Medizinstudierenden sind begeistert

Bei den Studierenden kommt das Notarzttraining gut an. In der Evaluation wird das Training von ihnen immer mit Bestnoten bewertet. „Ich finde es ziemlich cool, dass es möglich ist, hier alles einmal auszuprobieren und dass Feuerwehr und Rettungsdienste mit ihren Einsatzwagen vor Ort sind“, sagt Medizinstudent Lukas Rotter (23). Auch seine Kommilitonin Lisa Fieber (29) ist beeindruckt, wie viel hier für die Studierenden getan wird. „Besonders cool war es auf dem Hallendach“, sagt sie. Auch im 15. Jahr ist das Großtraining also ein voller Erfolg.

Von Lilly Günthner