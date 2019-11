Leipzig

Weiterer Großeinsatz der Sicherheitskräfte in Leipzig: Das Landeskriminimalamt ( LKA) Sachsen und die Leipziger Polizei führen seit dem späten Dienstagnachmittag auf der Eisenbahnstraße Kontollen und Vernehmungen durch. Anlass sei die Verfolgung von Fälschungsdelikten, Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, Steuerstraftaten uns Schwarzarbeit, teilte das LKA am Abend mit. 300 Beamte sind im Einsatz und kontrollieren 26 Objekte.

“Im Rahmen der Bekämpfung von Leistungsmissbrauch und illegaler Beschäftigung befragt der Zoll angetroffene Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu ihren Beschäftigungsverhältnissen”, heißt es in der Mitteilung. Auch in Grimma sowie in Thüringen würden Maßnahmen erfolgen. Hauptschwerpunkt sei jedoch die Leipziger Eisenbahnstraße. Das Hauptzollamt Dresden, die Steuerfahndung sowie die Bereitschaftspolizei Sachsen sind ebenfalls beteiligt.

Wie lange der Einsatz noch dauert, ist noch unklar. Währenddessen komme es im Bereich der Eisenbahnstraße zu Behinderungen für Autofahrer und im ÖPNV. Weitere Informationen folgen im Laufe des Abends.

Bereits am Dienstagvormittag fand in der Leipziger Südvorstadt eine Razzia gegen Organisierte Kriminalität statt.

Von CN