Großer Lieferradius: Veganes Restaurant Green Soul kooperiert mit Clever Shuttle

Leipzig

Den Satz hört Mustafa Türker oft: „Wir finden Ihr Restaurant toll, es liegt bloß zu weit von unserem Viertel.“ Das GreenSoul bewirtet seine Gäste in der Reudnitzer Johannisallee – normalerweise zumindest. Wegen Corona musste der Betreiber des vegetarisch-veganen Restaurants wie alle Gastronomen umdenken, auf Abholen oder Beliefern von Speisen setzen, bislang mit geografischen Grenzen. Ab diesem Wochenende jedoch erreicht das GreenSoul alle Leipziger Stadtteile – dank einer Kooperation mit Clever Shuttle.

Die bislang praktizierte Zusammenarbeit mit Lieferando bleibt bestehen, der Dienst hat allerdings einen limitierten Radius und befährt nicht jede Ecke der Stadt. Diese Lücke schließt nun der Fahrdienstleister mit seiner Elektroauto-Flotte. „Eine Win-Win-Angelegenheit“, sagt Türker. „Das Unternehmen kann mit mehr Aufträgen und wir mit mehr Bestellungen rechnen.“ Eine Rolle dabei spielt auch die gemeinsame Philosophie von Nachhaltigkeit. „Wir denken beide grün“, so der Wirt.

Bezahlt wird vorerst bar

Über die Website des Restaurants können die Gerichte ausgesucht und ab einem Bestellwert von 20 Euro telefonisch geordert werden. Bezahlt wird bar beim Fahrer, sehr bald soll die Kundschaft aber auch online überweisen können. Das Essen kommt in umweltfreundlichen Verpackungen. Mustafa Türker möchte den Service über die Pandemie hinaus beibehalten. Mit Clever Shuttle kooperieren auch andere gastronomische Einrichtungen wie das Renkli oder das Enchilada. Und es funktioniert: Das am Abend beim GreenSoul bestellte „Teriyaki Veef“ kommt pünktlich, ist warm und köstlich.

Eröffnet wurde das Restaurant 2015. Neben wenigen anderen Leipziger Lokalen mit konsequent veganer und vegetarischer Karte hatte es damals Exotenstatus, inzwischen ist die Kundschaft analog zum Bewusstsein gewachsen, sich gesünder und fleischlos zu ernähren. „Gerade kurz vor Corona lief es so gut wie nie zuvor“, bemerkt Türker, der vor 37 Jahren in Berlin geboren wurde und 2013 von Zürich nach Leipzig zog. „Die Beschränkungen haben uns den Boden unter den Füßen weggezogen. Der momentane Schlingerkurs in den Bestimmungen und die Ungewissheit quälen mich regelrecht, so wie alle Anderen.“

Pünktlich geliefert: Das köstliche "Teriyaki Veef" enthält gebratenes Gemüse und vegane Filetstreifen in Teriyakisoße mariniert. Quelle: Mark Daniel

Aktuell öffnet er die Küche nur von Donnerstag bis Samstag ab jeweils 17 Uhr, aus Kostengründen. Hoffnung und Sehnsucht gelten dem Ende des pandemischen Alptraums, „wenn ich endlich meine Gäste wieder hier empfangen kann.“ Und wenn sein GreenSoul für manche potenziellen Besucher weiterhin zu entlegen sein mag – Mustafa Türker kann ja jetzt überallhin liefern.

GreenSoul, Johannisallee 7, Infos auf www.restaurant-greensoul.de, Telefon 0341 35055591.

Von Mark Daniel