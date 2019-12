Großer Neubau für Schönefeld – mit Konsum im Erdgeschoss

Leipzig

Es dauerte etwas länger als gedacht. „Als wir vor Jahren begonnen haben, uns mit diesem Vorhaben zu beschäftigen, hatte mein Mitvorstand Christoph von Berg noch tief schwarze Haare“, flachste Leipzigs Finanzbürgermeister Torsten Bonew ( CDU) am Mittwoch in der Robert-Blum-Straße. Seit einigen Wochen rotierten aber endlich die Bagger auf dem früheren Garagenhof im alten Ortskern von Schönefeld. Nun wurde feierlich der Grundstein für das erste Wohnungsbauprojekt der Leipzig-Stiftung gelegt.

144 alte Stiftungen vereint

Bemerkenswert ist schon die Zahl von 142 Wohnungen, die dort im Jahr 2021 bezugsfertig werden sollen. „Die Leipzig-Stiftung ist eine Sammelstiftung aus 144 alten Leipziger Stiftungen“, referierte der seit eh und je blonde Rechtsanwalt von Berg. Von dem Ziel, genauso viele Wohnungen neu zu bauen, habe man schließlich abgesehen. Zwei Wohnungen wurden für eine Arztpraxis in dem 28 Millionen Euro teueren Ensemble geopfert. „Wir wollen, dass sich alles richtig gut in Schönefeld einfügt.“ Deshalb eröffne im Erdgeschoss auch der Leipziger Konsum einen Nahversorger mit unter 600 Quadratmetern Verkaufsfläche und noch eine Bäckerei mit einem Café.

Die Stiftungsvorstände Christoph von Berg und Torsten Bonew setzten gemeinsam mit Bauunternehmer Stefan Wulff (von links) eine kupferne Zeitkapsel in den Grundstein. Quelle: André Kempner

Bekanntlich hatten 2017 einige Stadträte von Linken, Grünen und SPD beantragt, die Stiftung solle an dieser Stelle auch 30 Prozent Sozialwohnungen für Hartz-IV-Bezieher bauen. Ihr Vorstandsvorsitzender Bonew (selbst ein gebürtiger Schönefelder) sagte dazu jetzt noch mal, dass seinem Heimatstadtteil eine Durchmischung mit mehr einkommensstarken Familien gut tun werde.

Zwei Millionen Euro gespendet

Von Berg verwies auf den Stiftungsauftrag, Einnahmen zu erzielen, um damit unter anderem Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur sowie Jugend- und Altenhilfe zu fördern. „Seit 2010 haben wir dafür rund zwei Millionen Euro aufgebracht. In diesem Jahr werden es voraussichtlich wieder 150 000 Euro.“

Größtes Vorhaben in Schönefeld

In diesem Sinne sei das größte Bauvorhaben in Schönefeld seit langer Zeit sogar ein besonders nachhaltiges Sozialprojekt – für viele Generationen. Und es lasse den Ortskern – zwischen Schloss, BBW-Kita, Förderschule, Kirche, Mariannenpark, Schwimmhalle Nordost und einer großen LWB-Siedlung – noch attraktiver werden. „Wir hoffen, dass bald auch die neue städtische Kita an der Zeumerstraße öffnet.“

200 Jahre alte Bäume im Hof

Konkret schmiegt sich der Stiftungsbau samt Tiefgarage direkt an den Blockrand in der Robert-Blum-, Zeumer- und Löbauer Straße an. „So entsteht ein riesiger grüner Hof mit etwa 200 Jahre alten Bäumen und vielen Neuanpflanzungen“, erklärte Gert-Ingulf Müller vom Büro Fuchshuber Architekten. Ob Echtholzparkett, energiesparende Dreifach-Verglasung, Dachterrasse oder Balkon: In den 45 bis 110 Quadratmeter großen, kompakten Wohnungen werde es an nichts fehlen.

Hamburger setzen auf Leipzig

Nachhaltige Effekte dürfte auch der Auftrag für das Hamburger Bauunternehmen Otto Wulff zeitigen. Der traditionsreiche Familienbetrieb von der Elbe hat nach Berlin nun als dritten Standort ein Büro im Leipziger Waldstraßenviertel eröffnet – und hier mittlerweile mehrere weitere gewichtige Vorhaben im Blick, so der geschäftsführende Gesellschafter Stefan Wulff.

Von Jens Rometsch