Leipzig

Es dürften schöne Häuser mit unschlagbar günstigen Mieten werden: Die Stadt Leipzig hat gerade ein großes Gelände direkt neben dem Herderplatz in Connewitz für Bau-Interessenten ausgeschrieben. Mindestens 32 Wohnungen sollen auf dem Areal entstehen. Ältere Connewitzer kennen es noch als Kohlen- und Heizölhandel Sperlich.

Auf der 2600-Quadratmeter-Fläche gibt es derzeit noch Gewerbe-Baracken und einen Imbiss. Das Areal liegt an der Wolfgang-Heinze-Straße 29. Die Trasse ist ein symbolträchtiger Ort für Gentrifizierungsproteste in dem linksalternativen Viertel. An der Wolfgang-Heinze-Straße waren jüngst vier größere Bauprojekte, die keine Sozialwohnungen vorsahen, zur Zielscheibe für Kritik und teils gewalttätige Attacken geworden.

So flogen bei einer Demonstration am 5. September 2020 Steine in Fensterscheiben, brennende Raketen auf Balkone. Am 3. November 2019 wurde eine Mitarbeiterin der Immobilienfirma Wassermühle von Vermummten zu Hause überfallen und geschlagen. Die Wassermühle-Baustelle befindet sich genau gegenüber vom Kohlenhandel Sperlich.

Hoher Preisnachlass für Sozialwohnungen

Im Stadtrat hatten vor allem Linke und SPD schon länger das Liegenschaftsamt bedrängt, die Fläche des Kohlenhandels von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) zu erwerben. Das ist jetzt gelungen. Der Preis betrug 1,3 Millionen Euro. Die BImA gewährt zudem einen Nachlass von 25.000 Euro für jede Sozialwohnung, die innerhalb von drei Jahren nach dem Vertragsschluss entsteht. Bei 32 Sozialwohnungen würde der Preis folglich auf 500.000 Euro sinken.

Das Liegenschaftsamt nutzt für das Projekt eine Konzeptvergabe. Zu den Bedingungen gehören unter anderem Öko-Auflagen und mindestens 50 Prozent Sozialwohnungen, bei denen die Kaltmiete 6,50 Euro pro Quadratmeter beträgt. Darüber hinaus bietet die Kommune weitere Zuschüsse an, um die Kaltmieten in sehr kleinen oder besonders großen Einheiten auf die Leipziger Kostenerstattungssätze für Bedürftige und Langzeitarbeitslose (KdU) zu senken.

Diese liegen bei etwa 5 Euro pro Quadratmeter. Vorgeschrieben ist auch eine Gewerbeeinheit an der Stelle, wo bislang der Imbiss residiert. Mit allen noch vorhandenen Nutzern gebe es Absprachen zur Räumung der Baracken, so die Stadt.

Neun Baugrundstücke vom Bund

Bis 28. Juli 2021 können sich Bauinteressenten um den Zuschlag für ein Erbbaurecht mit 110 Jahren Laufzeit bewerben. Der jährliche Erbbauzins beträgt 2,5 Prozent des letztlich zutreffenden Kaufpreises. Er liegt also extrem niedrig, was ebenfalls günstige Mieten ermöglichen soll. Im September werden alle Einreichungen im Stadtteil zur Diskussion gestellt. Termin für die Entscheidung über den Zuschlag: Februar 2022.

Der Bund verfügte in Leipzig zuletzt über etwa 60 Grundstücke. Davon konnte das Rathaus jüngst auch die Schulze-Delitzsch-Straße 33-35, Lange Reihe 5, Georg-Schwarz-Straße 81 und Schreiberstraße 1/3 erwerben. Für die Hofer Straße 2, Ölhafenstraße 2, Kurt-Eisner-Straße 80 sowie Turnerstraße/Bauhofstraße laufen aktuell noch Verhandlungen. Das Liegenschaftsamt startet gerade eine neue Offensive beim Thema Konzeptvergaben. So wurde jüngst auch die, jedoch recht kleine Fläche an der Georg-Schwarz-Straße 81 zum Wohnungsbau ausgeschrieben.

Neustart für den früheren Club „Victor Jara“ in Plagwitz

Ebenfalls ein Konzeptverfahren hat die Stadt für den früheren Club „Victor Jara“ an der Zschocherschen Straße 12 gestartet. Dabei handelt es sich um die seit 2012 geschlossenen, imposanten Gewölbekeller des ersten Felsenkellers (geschaffen 1842 durch Bierbrauer Carl Wilhelm Naumann).

Der frühere Club „Victor Jara“ war in der Vergangenheit Auftrittsort zahlreicher Bands. Das Grundstück soll wieder öffentlich genutzt werden – gern mit Kultur und Gastronomie. Quelle: André Kempner

Das auf 99 Jahre angelegte Erbbaurecht für dieses Grundstück, das neben der Stadtteilbibliothek Plagwitz liegt, soll zur Sanierung der Keller und deren erneuter öffentlicher Nutzung dienen – gern mit Kultur und Gastronomie, so das Liegenschaftsamt. Erbbauzins: 24.150 Euro im Jahr. Bewerbungsschluss: 21. Juni 2021.

Von Jens Rometsch