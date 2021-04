Großinvestor steigt beim Eutritzscher Freiladebahnhof ein

Leipzig

Meilenstein für den Bau des größten neuen Wohnquartiers in Leipzig: Der Wiener Investor Imfarr hat jetzt 50 Prozent der Finanzierungsgesellschaft für den Eutritzscher Freiladebahnhof verkauft. Das bestätigte Imfarr-Sprecher Matthias Euler-Rolle auf Anfrage von LVZ.de. Die Absicht dazu sei bereits im Januar 2021 gegenüber dem Rathaus beworden.

Ketterer kauft 50 Prozent der Finanzierungsgesellschaft

Euler-Rolle betonte, dass nicht Teile des 25 Hektar großen Grundstücks veräußert wurden, ebenfalls keine Anteile des Vorhabenträgers L 416. Diese Gesellschaft, der auch das Grundstück gehört, befindet sich seit 2019 im Besitz der Imfarr. Jedoch seien 50 Prozent der Geschäftsanteile der Finanzierungsgesellschaft Virtus 26 Beteiligungs-GmbH jüngst „an eine Gesellschaft der Norbert-Ketterer-Gruppe verkauft“ worden. Konkret handele es sich um die in Zürich ansässige Firma SN Beteiligungen Holding. „Mit der Ketterer-Gruppe konnte ein neuer starker Partner hinzugewonnen werden, der mit seinen großen Erfahrungen bei der Projektentwicklung und seinen neuen Technologien im Bereich Wohnungsbau eine wichtige Verstärkung auf Seiten des Vorhabenträgers L 416 sein wird“, resümierte Euler-Rolle.

Bereits im Frühjahr 2022 soll der Bau der ersten 500 Wohnungen auf der riesigen Brachfläche in Leipzig-Eutritzsch beginnen. Unter anderem ein denkmalgeschützter Lokschuppen (rechts) bleiben stehen. Quelle: André Kempner

Wie berichtet, will Imfarr bereits im nächsten Jahr den Bau der ersten 500 Wohnungen auf dem früheren Bahngelände in Eutritzsch starten. Insgesamt können dort etwa 2400 Wohnungen (davon 30 Prozent sozial gefördert), 96 000 Quadratmeter Büroflächen, Einzelhandel, Arztpraxen, Gastronomie und ein 5,5 Hektar großer Park entstehen. Auf weiteren Teilen des Areals, die Imfarr der Stadt Leipzig überlässt, sind ein Sportcampus, Kultur- und Sozialeinrichtungen, zwei Kitas, zwei Schulen und zwei Turnhallen geplant. Mit über einer Milliarde Euro Investitionsvolumen würde es sich um das größte neue Stadtquartier in Leipzig seit Jahrzehnten handeln.

Bekannt in Leipzig durch Alta Fides und Youniq

Der neue Partner Norbert Ketterer stammt eigentlich aus Stuttgart, ist 55 Jahre alt und in Leipzig kein Unbekannter. Schon zur Jahrtausendwende hatte er in der Messestadt mit der Firma Alta Fides (hieß später Youniq) einige Häuser saniert und in Apartments für Studierende verwandelt. 2005 erwarb er 378 kommunale Wohnungen in Holzhausen. Längere Zeit gehörten seinen Firmen auch die Hauptpost am Augustusplatz sowie das Schloss Brandis. Umfassend saniert wurden diese beiden Gebäude aber erst durch nachfolgende Eigentümer. Ketterers Privatvermögen wird auf mehr als 100 Millionen Euro geschätzt. Er ist auch Hauptaktionär des Berliner Projektentwicklers Gateway Real Estate – dieser baute im letzten Jahr ein früheres Tagungshotel der Telekom in Plagwitz um zum neuen Sitz einer Stiftungsfakultät für „Digitale Transformation“ der Hochschule HTWK.

Die Imfarr-Vertreter bei einer Online-Pressekonferenz zum Eutritzscher Freiladebahnhof im November 2020 (von links): Sprecher Matthias Euler-Rolle, Seniorchef Nematollah Farrokhnia sowie Jürgen Wöss, Geschäftsführer des Vorhabenträgers L 416 GmbH. Quelle: Imfarr

Imfarr und die SN Beteiligungen taten sich jüngst schon öfter für große Immobiliendeals zusammen. So erwarben sie gemeinsam ein Paket mit deutschen Bürohäusern (Omega-Portfolio) im Wert von 800 Millionen Euro – verkauften Teile daraus aber schnell wieder. Vor vier Monaten gaben sie zudem bekannt, gemeinsam den Silberturm der Deutschen Bahn im Frankfurter Bankenviertel (650 Millionen Euro) und dort auch noch ein Nestlé-Firmenareal (130 Millionen Euro) gekauft zu haben. Geld ist offenbar vorhanden.

Virtus 26 finanziert Neubau-Quartier in Leipzig

Die Virtus 26 Beteiligungs-GmbH – die sich beide Gruppen nun ebenfalls teilen – dient laut Euler-Rolle allein zur Finanzierung des Projekts Eutritzscher Freiladebahnhof. Gemäß der Verträge mit der Stadt Leipzig gebe es Genehmigungsvorbehalte nur für Anteilsverkäufe beim Gelände oder beim Vorhabenträger. „Dies trifft auf den Verkauf der Anteile an der Virtus 26 aber nicht zu. Trotzdem wurde die Stadt im Sinne der guten Zusammenarbeit rechtzeitig informiert.“

Aktuell befinde sich das Milliardenvorhaben in Leipzig im Zeitplan, so der Sprecher weiter. Ziel sei, die frühzeitige Bürgerbeteiligung zum Bebauungsplan noch vor der Sommerpause 2021 starten zu können. Derweil geht vor Ort die Vorbereitung des Baufeldes beständig weiter. Jeden Tag sind dort Bagger und etliche Lastkraftwagen im Einsatz.

Von Jens Rometsch