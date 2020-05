Großpösna empfängt Helmholtz-Zentrum mit offenen Armen

Großpösna.

Aus den Reihen der rund 20 Zuhörer gibt es Beifall. Der Gemeinderat hat gerade einstimmig beschlossen, mittels einer Absichtserklärung die Gründung eines Helmholtz-Zentrums auf der Magdeborner Halbinsel zu befürworten und zu unterstützten. Daraufhin unterzeichnen am Montagabend Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) und Georg Teutsch, Wissenschaftlicher Geschäftsführer des Helmholtz-Umweltforschungszentrums Leipzig (UFZ), feierlich das vorbereitete Dokument.

Wie berichtet, will sich das Leipziger Helmholtz-Umweltforschungszentrum (UFZ) im September beim Bundesministerium für Bildung und Forschung um den Zuschlag für die Errichtung eines bisher einzigartigen, neuen Zentrums am Störmthaler See bewerben. Das dann international vernetzte Institut soll mit 500 Wissenschaftlern aus aller Welt die Folgen des Klimawandels erforschen und innovative Lösungen zur Anpassung entwickeln. Die Gemeinde und der Landkreis versprechen sich unter anderem positive Effekte auf dem Arbeitsmarkt, für bestehende und neue Unternehmen sowie beim Ausbau des ÖPNV zum See.

Bürgerbeteiligung geht weiter

Vor der Abstimmung gab es Kritik von Jörg Joachim Weber ( CDU). Zwar sei er „uneingeschränkt für das für Großpösna zukunftsorientierte und wichtige Projekt“, doch liege es quer zur begonnenen Bürgerbeteiligung über die Zukunft der Magdeborner Halbinsel. Aus seiner Sicht sei das Vorhaben zu lange hinter verschlossenen Türen besprochen worden. Erste Kontakte zwischen UFZ, Gemeinde und Landrat habe es schon im Februar gegeben. Die erste, aber nichtöffentliche Information des Gemeinderates erfolgte März, und die öffentliche Bekanntgabe der Pläne erst am 30. April. „Es ist blöd, wenn man etwas weiß, mit Bürgern über die Halbinsel redet, aber nichts sagen darf.“ Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) meinte, dass vier Wochen Verschwiegenheit noch keine Geheimniskrämerei sind, sondern die Zeit genutzt wurde, um die Öffentlichkeitsarbeit und eine Information für alle vorzubereiten. Allerdings habe es unterschiedliche Meinungen über diese Vorgehensweise gegeben.

Status der Halbinsel wird verändert

Hauptamtsleiter Daniel Strobel versicherte, dass das Bürgerbeteiligungsverfahren fortgeführt werde. Der geplante städtebauliche Entwurf werde dabei mit einbezogen. Das fände sie toll, sagte Susan Christoph (Grüne), allein schon um glaubwürdig zu bleiben. Zuvor hatte sie sich erkundigt, ob wegen des Projektes der Flächennutzungsplan der Gemeinde oder Dokumente des Regionalen Planungsverbandes Westsachsen geändert werden müssten, da nirgendwo eine wissenschaftliche Einrichtung auf der Halbinsel vermerkt sei. Es sei möglich, so Lantzsch, ohne neue Planverfahren den Status der Halbinsel von „Tourismus und Erholung“ in „Wissenschaftlicher Standort mit Erholung“ zu ändern.

Der Klimawandel wartet nicht

Elke Wolf ( AfD) bezeichnete das UFZ-Vorhaben als große Chance, wies aber darauf hin, dass man mit Rücksicht auf nicht englisch sprechende und ältere Bürger eher deutsche statt englische Begriffe verwenden sollte. Lantzsch erklärte, dass aus dem „Letter of Intent“ in der Beschlussvorlage ja bereits eine „Absichtserklärung“ geworden ist.

Doch an dem Projektnamen „CLAIR“ für das geplante neue Helmholtz-Zentrum wird sich wohl nichts ändern. Der Name steht als englische Abkürzung für Centre for Climate Action and Innovation Research & Engineering – zu deutsch: Zentrum für Klimamaßnahmen und Innovation – Forschung & Technik. Bis zum September will die Gemeinde nun einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan erarbeiten. Im ersten Halbjahr 2021 soll im Bund über die Bewerbung des UFZ entschieden werden, vielleicht gehe es aber auch viel schneller, deutete Teutsch abschließend an. Zuvor hatte er auf die letzten trockenen Jahre verwiesen. Der Klimawandel wartet nicht.

