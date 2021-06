Großsporthalle: OBM bestätigt Standort im Leipziger Norden

Leipzig

Vor zwei Monaten hatte die LVZ exklusiv berichtet, dass Leipzigs neue Großsporthalle wahrscheinlich doch nicht an der Richard-Lehmann-Straße im Süden der Stadt entsteht. An diesem Donnerstag bestätigte nun Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), dass das Rathaus einen Prüftauftrag für andere Standorte im Norden ausgelöst hat. „Zum Beispiel an der Neuen Messe“, sagte Jung.

Noch sei die Finanzierung nicht abschließend geklärt, erläuterte der OBM. „Ohne Förderung von Bund und Land werden wir das allein nicht schaffen können.“ Leipzig halte aber am Ziel fest, eine solche Veranstaltungs- und Wettkampfstätte für internationale Großereignisse zu schaffen. Wie berichtet, sollen die Kosten von geschätzt 88 Millionen Euro weitgehend aus dem Kohleausstiegstopf des Bundes für das mitteldeutsche Revier bestritten werden. Nach früheren Angaben des Rathauses würde sie unter anderem den Handballern des SC DHfK Leipzig, für Kongresse, Konzerte und andere Großveranstaltungen zur Verfügung stehen. Die Besucherkapazität wird auf 10.000 bis 15.000 Personen veranschlagt. Eröffnungstermin: 2027.

Kohlrabizirkus kein Ersatz für Großsporthalle

Der vom Rathaus aktuell geplante Kauf des Kohlrabizirkus könne keinen Ersatz für die Großsporthalle darstellen, sagte Jung. Obwohl unter den beiden Kuppeln der früheren Großmarkthallen an der Semmelweisstraße jeweils 5600 Quadratmeter Hallenflächen zur Verfügung stehen, ließen sich diese denkmalgeschützten Gebäude von den Kubaturen her nicht in eine internationale Ballsport-Arena umwandeln.

In den Büroriegel des Kohlrabizirkus könnten ab 2023 oder 2024 Nutzer aus dem Kultur- und Kreativbereich einziehen, so das Liegenschaftsamt. Quelle: Andre Kempner

Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) nannte bei einer Pressekonferenz auch die konkreten Summen zum Kohlrabizirkus. Als Preis für das 4,1 Hektar große Grundstück, welches derzeit der Leipziger Vicus-Group gehört, seien 12 Millionen Euro ins Auge gefasst worden. Hinzu kämen rund 500.000 Euro Erwerbsnebenkosten (wie Grundsteuer und Notar) sowie zeitnah etwa 3,5 Millionen Euro für dringliche Brandschutz- und andere bauliche Maßnahmen in der Nordhalle. Insgesamt wären das also 16 Millionen Euro. Um später – in einigen Jahren – die Südhalle als Sport- und Freizeitzentrum nutzen zu können, wären dort ebenfalls etwa 3,5 Millionen Euro für Brandschutz und technische Nachrüstungen notwendig.

Am Anfang jährliche Betriebsverluste

Jung erklärte zudem, dass die städtische Entwicklungsgesellschaft LEVG als künftiger Betreiber in der Anfangszeit mit jährlichen Verlusten von etwa 270.000 Euro kalkulieren müsse. Sofern der Stadtrat den Kauf und auch diese Idee mitträgt, ließen sich die Minus-Posten aber später durch Teilverkäufe von unbebauten Flächen an der Straße An den Tierkliniken ausgleichen oder stark verringern. Die Stadt habe die Chance, mit dem Kohlrabizirkus ein Leipziger Wahrzeichen dauerhaft und Stück für Stück für die Bürger zu entwickeln, betonte Jung. Die EXA Icefighters würden dadurch Planungssicherheit und die Möglichkeit bekommen, ihre provisorischen Mietanlagen durch dauerhafte Einbauten zu ersetzen. Auch der Techno-Club „Institut für Zukunft“ wäre gesichert.

Laut Matthias Kaufmann vom Liegenschaftsamt würden die Verträge und das Betreibermodell für die Eisarena erst mal wie gehabt weiterlaufen. In der nächsten Saison hätten die EXA Icefighters dann genug Zeit, um sich einen professionellen Partner für den Betrieb der Eis-Arena zu suchen oder entsprechende neue Strukturen aufzubauen. Die Stadt strebe dabei einen neuen Pachtvertrag an. Ein Einzug von kulturellen Nutzern in den Büroriegel sei technisch ab 2023 oder 2024 realistisch.

Das vor fünf Jahren errichtete Containerdorf für Flüchtlinge – unweit vom Kohlrabizirkus – ist seit Kurzem leer gezogen und wird nun wieder abgebaut. Quelle: Andre Kempner

Das ganz in der Nähe befindliche Containerdorf an der Brücke Richard-Lehmann-Straße wird bereits nicht mehr von Flüchtlingen genutzt, teilte Jung auf Nachfrage mit. Es werde zu diesem Zweck nicht mehr gebraucht. „Das Sozialamt hat bereits mit der Demontage der Container begonnen.“

Von Jens Rometsch