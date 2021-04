Leipzig

Diese Erinnerung lebt: Die ersten Bewohner mussten den Weg zur Straßenbahn oft in Gummistiefeln zurücklegen. “Schlammhausen“ war einst der viel verwendete Begriff für die neue Siedlung im Westen Leipzigs. Doch wer damals in der heute oft verpönten Großsiedlung Grünau eine Wohnung bekam, freute sich darüber riesig wie über einen Lottogewinn. Vorbei war die Zeit in einem der vielen maroden Altbauten Leipzigs, in der Kohle geschleppt werden musste, es hineinregnete, Dächer von Taubenzecken befallen waren, der Gang zur Toilette eine halbe Treppe tiefer oder auf den Hof führte.

Grundstein für neuen Stadtteil 1976 gelegt

In den modernen Wohnungen Grünaus gab es Zentralheizung und ein eigenes Bad. Da nahmen es viele der neuen Bewohner gerne in Kauf, wenn die Straßen und Kaufhallen nach ihrem Einzug ins neue Domizil noch nicht fertig waren und sie beispielsweise in überfüllten Straßenbahnen und Bussen zur Arbeit fahren mussten. Doch Grünau hatte schon damals seinen ganz eigenen Charme: Da wohnte der Industriearbeiter aus der Fabrik in Plagwitz neben dem Professor, der an der Universität lehrte. Und Nachbarschaftshilfe wurde damals, wie in vielen Beiträgen über die ersten Jahre nachzulesen ist, großgeschrieben.

Auf dem Reißbrett entstanden: Hier ein Modell für den Wohnungsbau in Grünau 1976 - 1980. Quelle: LVZ-Archiv/Brüggemann

Leipzigs ehemaliger Oberbürgermeister Karl-Heinz Müller (SED) legte am 1. Juni 1976 an der Gärtnerstraße den Grundstein für den neuen Stadtteil. Ein Projekt der Superlative, das am Reißbrett entstand. Zwölf Jahre lang sollte auf einem vier Kilometer langem und zweieinhalb Kilometer breiten Areal gebaut werden. Vorher waren auf dem Areal vor allem Felder der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) Kleinzschocher, das Dörfchen Schönau, die Siedlungen Kirschberg sowie Grünau, die dem neuen Stadtteil schließlich ihren Namen gab.

Kulkwitzer See entsteht aus Tagebaurestloch

Bereits 1935/36 entstanden auf dem Gebiet Wehrmachtskasernen, die nach 1945 durch Einheiten der sowjetischen Armee genutzt wurden. Als die Russen abzogen, enstanden dort schmucke Häuser. Zwischen Lausen und Miltitz baute man bis in die 1960er Jahre hinein Kohle ab, in den Restlöchern entstand anschließend durch Flutung bis 1983 der Kulkwitzer See am Rande des Neubaugebietes.

Bauarbeiter in Grünau. Rechts unten die erste Schule, die im September 1977 übergeben werden konnte. Quelle: LVZ-Archiv/ Naumann

Grünau war das zweitgrößte Wohnungsbauvorhaben der DDR

Wie kam es dazu? Die SED hatte 1973 die Devise ausgegeben, das Wohnungsproblem als soziales Problem zu lösen. Bei einem Wettbewerb, den Leipzig gemeinsam mit dem Ministerium für Bauwesen und dem Bund der Architekten der DDR auslobte, gingen 24 städtebauliche Entwürfe für Grünau ein. Nach Berlin-Marzahn wurde Leipzig-Grünau zum zweitgrößten Wohnungsbauvorhaben der DDR. Das konnte allerdings nur durch eine Industrialisierung der Fertigung erreicht werden: Plattenbauweise, Taktstraßen und rollende Schicht. Die Baukombinate betrieben sieben Taktstraßen gleichzeitig.

Erste Bewohner ziehen im November 1977 ein

Grünau Wohnungsbau 1976 - 1980 Quelle: LVZ-Archiv/ Krabbes

Rund 4000 Bauarbeiter waren in Grünau rund um die Uhr im Einsatz, wie es im vom Verein Pro Leipzig herausgegebenen und leider vergriffenen Fotolesebuch über Grünau heißt. Das ist sehr lesenswert, weil auch viele Grünauer ihre Geschichten erzählen. Andere Quellen sprechen sogar von mehr Bauarbeitern. Die erste Polytechnische Oberschule Grünaus wurde im September 1977 unter dem Namen „Hermann Matern“ übergeben, im November zogen die ersten Bewohner in ihre Häuser. Ende 1977 lebten schon 1000 Menschen im neuen Stadtteil. Im April 1978 wird die S-Bahn bis zur Grünauer Allee verlängert, eine Jahr später fuhr die Straßenbahn bis zum heutigen Ratzelbogen. 36.000 Wohnungen wurden bis 1988 fertig gestellt.

Damals lebten mehr als 89.000 Menschen in Grünau. Die Tage von „Schlammhausen“, die vor allem den Kindern viele Abenteuerspielplätze boten, waren trotz verschiedener Freiflächen nahezu vorbei. Die Infrastruktur zwischen den „Wohnsilos“, wie es damals auch hieß, war inzwischen gut ausgebaut.

Kino, Krankenhaus und Schwimmhalle fehlen

Junge Leute in Grünau. Quelle: LVZ-Archiv/ Krabbes

Neun Kaufhallen, sechs Jugendklubs, fünf Ambulanzen, neun Dienstleistungszentren, 26 Schulen und 24 Kinderkombinationen zählt die Chronik. Geplant war eigentlich auch ein großes Krankenhaus, das allerdings nie gebaut wurde. Die gesundheitliche Versorgung mit Polikliniken und Ambulanzen war aber gesichert. Auch die von vielen Grünauerinnen und Grünauern herbeigesehnte Schwimmhalle sowie ein Kino gab es damals noch nicht. Der Bau weiterer Wohnungen hatte in Zeiten knapper Baumaterialien eben Vorrang. Doch viele entschädigte die „eigene Badewanne“ vor der Haustür: das Naherholungsgebiet am Kulkwitzer See. 1991 konnte das letzte Hochhaus eingeweiht werden. Doch ein Baustopp für Grünau folgte.

Für Kinder war Grünau ein großer Abenteuerspielplatz. Hier Kinder auf dem Klettergerüst im Wohnkomplex 1 im Jahre 1979. Quelle: Harry Raphaelis / Stadtgeschichtliches Museum

Mit der Friedlichen Revolution und dem Ende der DDR änderte sich für Grünau und seine Bewohner einiges. Viele, die beispielsweise in den Industriebetrieben Leipzigs schufteten, verloren plötzlich ihre Arbeit. Andere zogen weg. Besserverdienende erfüllten sich den Traum vom eigenen Haus, etwa in nahe gelegenen Orten wie Lausen und Miltitz, in denen neue Eigenheimsiedlungen aus dem Boden gestampft wurden. Plötzlich standen viele Wohnungen leer.

Abriss von Wohnungen sorgt für Diskussionen

Stadtplaner versuchten gegenzusteuern, indem sie Häuser mit Wärmedämmfassaden verkleideten, Haustechnik verbesserten, Höfe verschönerten ... An der Stuttgarter Allee wurde 1996 das Allee-Center samt Kino eröffnet, mit der Grünauer Welle entstand eine Schwimmhalle (März 1999). Das konnte allerdings wenig daran ändern, dass der Wohnungsleerstand wuchs.

Im Herzen Grünaus, an der Stuttgarter Allee, blieben von den ursprünglich neun Hochhäusern nur vier erhalten. Ein weiteres Beispiel: Plattenbaukomplexe wie die „Eiger Nordwand“ an der Neuen Leipziger Straße mussten weichen. Dort ist heute ein urbaner Wald gewachsen. Hohe Wellen schlug bereits Anfang 2001 eine „Ideenskizze“ des damaligen Bürgermeisters Holger Tschense (SPD). Er wollte gleich mit 6000 Wohnungen einen großen Teil des Wohnkomplexes 7 abreißen. Das sorgte für viel Empörung und wurde von der Stadtspitze sehr schnell zu den Akten gelegt.

Bis 2011 sank die Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner auf etwa 39.700 , dann stieg sie wieder an und eine Kehrtwende trat ein. Die Gruppe der Grünauer, die als junge Familien hingezogen sind und die sich in hohem Maße mit ihrem Stadtteil identifizieren, stellt noch immer den größten Teil der Bewohnerschaft. Aber auch viele Jüngere und Migrantenfamilien, die eine preiswerte Wohnung suchen, leben inzwischen hier. Neubauten, Sanierungen und zusätzliche Infrastruktur locken sie an. Die Zahl der Bewohner ist wieder auf über 47.000 gestiegen. Heute ist es dort wirklich grün – der Stadtteil ist seinem Namen längst gerecht geworden.

Von Mathias Orbeck