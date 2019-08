Leipzig

Frühstückshelfer im Ehrenamt (männlich oder weiblich) werden an zwei für Leipziger Grundschulen in Grünau dringend benötigt. Der Brotzeit-Verein organisiert das Angebot mit Hilfe von aktiven Senioren. In Leipzig und Umgebung engagieren sich schon über 200 Helfer an 26 Schulen in der Frühstücksausgabe – für etwa 1600 Schulkinder täglich.

Wer mindestens 54 Jahre alt ist und Freude daran hat, an zwei Tagen die Woche zwischen 6 und 9 Uhr ein Frühstück zuzubereiten, um den Kindern zu einem guten Start in den Tag zu verhelfen, ist willkommen. Für die ehrenamtliche Tätigkeit gibt es eine Aufwandsentschädigung.

Mehr Informationen gibt es bei Claudia Spitzner, Projektleiterin in der Brotzeit-Förderregion Leipzig und Landkreise: Tel.: 0341/305 71 96, spitzner@brotzeit.schule.

Von lvz