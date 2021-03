Gründerin von „Omas for Future“: „Leipzig muss unattraktiver für Autos werden“

Leipzig

Cordula Weimann ist Leipzigs oberste Senioren-Klimaschützerin. Die Gründerin von „Omas for Future“ bewertet die Umweltpolitik der Stadt kritisch – und erklärt, wie es sich umweltfreundlicher Leben lässt.

„Fridays for Future“ ist inzwischen jedem ein Begriff. Sie haben die „Omas for Future“ ins Leben gerufen. Wie wollen Sie Rentner für den Klimaschutz begeistern?

Wir wenden uns gezielt an die Generation Ü 50, also an viele Großeltern, aber auch Väter, Mütter und kinderlose Menschen. Dabei handelt es sich um die Generation mit dem höchsten Kohlendioxid-Abdruck. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, fängt man an zu reisen. Man gönnt sich etwas, zum Beispiel ein neues Auto. Im Bekanntenkreis habe ich erlebt, dass viele Menschen gar nicht wussten, wie sie mit ihrem Konsum- und Lebensverhalten die Umwelt belasten.

Zur Person Cordula Weimann, 62 Jahre alt, ist Initiatorin von „Omas for Future“ in Leipzig. Im Jahr 2019 gründete sie den gemeinnützigen Verein „Leben im Einklang mit der Natur“, dem Trägerverein von „Omas for Future“. Die Unternehmerin hat selbst Enkel – darum sei es ihr wichtig, ihnen eine gesunde Erde zu hinterlassen, sagt sie.

Und was ist Ihre persönliche Motivation?

Ich liebe meine Kinder und Enkelkinder. Mich so zu verhalten, dass ihre Zukunft gefährdet ist, liegt mir fern. Das entsprechende Wissen versuchen wir an die Menschen weiterzureichen. Denn niemand möchte bewusst seinen Kindern schaden und unsere Lebensgrundlage riskieren.

„Es gibt für jeden einen Überraschungseffekt“

Was sind die Gründe dafür, dass viele Menschen beim Thema Umwelt so schlecht informiert sind?

Werbeindustrie, Politik und Wirtschaft haben etwas Schwerwiegendes getan: Sie haben uns Jahrzehnte lang von allen Produkten nur die Sonnenseite verkauft. Es spielte nie eine Rolle, ob sie für unsere Gesundheit gut sind oder die Umwelt belasten. Daher wissen die meisten zu wenig. Das holen wir nach und klären auf. Häufig ist das schon ganz einfach: Wenn ich auf echten Ökostrom umstelle, ist das eine Sache von zehn Minuten. Da muss ich mein Leben nicht ändern.

Sie möchten das „nachholen“, haben Sie gesagt. Das heißt?

Wir haben über die Bereiche CO2, Artensterben, Ressourcenknappheit und der Gefahr von Pandemien Wissen zusammengetragen. Diese Erkenntnisse haben wir als Umweltquiz auf 24 verschiedenen Postern zusammengefasst, außerdem haben wir Postkarten gestaltet, die wir verteilen und verschicken. Die Poster hängen wir an verschiedenen Stellen auf. Ich bin mir sicher: Nach dem Lesen gibt es für jeden einen Überraschungseffekt. Es entsteht ein umfassendes Bild, wie die Umwelt belastet wird und was jeder dagegen tun kann.

„Das Fahrradfahren ist bisweilen lebensgefährlich“

Jetzt haben Sie eine Kooperation mit der Stadt initiiert, Sie nennen das „Klimakommunikation.“ Was heißt das im Detail?

Mit unserem wissenschaftlich aufbereiteten Umweltwissen möchten wir zeigen, was jeder einzelne Bürger konkret ändern kann. Also kooperieren wir mit der Stadt, indem wir ihr dieses ansprechende Wissen zur Verfügung stellen. In Abstimmung mit dem Umweltamt können wir zur Verbreitung auch die etablierten Verteilerkanäle der Stadt nutzen.

Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit der Klimaschutz-Politik der Stadt?

Was die Kommune momentan macht, ist viel zu wenig, um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Wir benötigen mehr Geld für den Radwegeausbau, die Stadt muss konsequenter umgebaut werden, also für Autos unattraktiver werden. Mehr Händler und Hotels müssen auf Bio-Produkte umstellen, erneuerbare Energien gehören konsequenter ausgebaut. Es ist ein schnelles Agieren gefragt.

Cordula Weimann und Peter Wasem, Leiter des Referates Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz, stellen die Kooperation vor. Quelle: André Kempner

Sie werden nicht nur Freunde finden, wenn Sie fordern, die Stadt für Autos unattraktiv zu machen. Was sagen Sie den Gegnern Ihres Ansatzes?

Bei den Städten mit der höchsten Lebensqualität geht Platz eins an Kopenhagen. Schon vor 30 Jahren gab es dort entscheidende Weichenstellungen, die Hälfte aller Einwohner fährt mit dem Fahrrad. Warum? Weil sie mit dem Rad viel schneller sind als mit dem Auto – die Stadt verfügt über Radautobahnen. Wir verbessern unsere Lebensqualität ungemein, wenn wir Städte zu Begegnungszentren machen. Es muss für den Menschen bequem werden, mit dem Rad oder dem Personennahverkehr zu fahren. In Leipzig ist das aktuell nicht der Fall. Das Fahrradfahren ist bisweilen lebensgefährlich.

Sie möchten das Autofahren also nicht verbieten?

Genau. Wir wollen den Nahverkehr so attraktiv gestalten, dass die Menschen das Auto stehen lassen. Andere Städte machen das bereits. Wir müssen nichts neu erfinden, sondern nur von den anderen lernen.

„Rechnung mit Natur muss beglichen werden“

Die CO2-Emissionen sind im vergangenen Jahr um 40,8 Prozent im Vergleich zu 1990 zurückgegangen. Das Ziel lag bei 40 Prozent – und wurde damit erreicht. Wie froh sind Sie darüber?

Der Rückgang ist nicht nachhaltig, er beruht vor allem auf dem Lockdown. Die Politik muss neue Wege einschlagen. Wir sehen in Leipzig bereits viele Menschen, die ihr Leben geändert haben, also mit dem Fahrrad fahren, nachhaltig einkaufen und nicht mehr in den Urlaub fliegen. Die Politik muss das belohnen und umweltschädliches Verhalten teurer machen.

Wenn es nach Ihnen ginge: Darf ich dann ab Leipzig noch nach Mallorca fliegen?

Sie dürfen fliegen, aber Sie müssen den Preis bezahlen, der tatsächlich durch den Flug entsteht, inklusive Umweltschaden. Auf einem Hin- und Rückflug nach Mallorca erzeugt jede Person rund 720 Kilogramm Kohlendioxid. Wollen wir nicht auf Kosten unserer Kinder fliegen, muss das Ticket für den CO2-Ausgleich um 490 Euro teurer werden. Das ergibt sich aus Zahlen des Bundesumweltamtes. Denen zufolge beträgt der Preis pro Tonne CO2 680 Euro, wenn das Wohl künftiger Generationen berücksichtigt wird.

Für viele Menschen wird das nicht bezahlbar sein. Dabei ist es doch eine Errungenschaft, dass auch Menschen mit geringerem Einkommen in den Urlaub fliegen können. Wie wollen Sie der sozialen Sprengkraft begegnen, die dieses Thema hat?

Der Umbau unserer Gesellschaft muss sozial und gerecht erfolgen. Und er darf nicht zu Lasten derer gehen, die über weniger Geld verfügen. Fakt ist: Was wir heute nicht einsparen, zahlen wir morgen zehnfach. Würde die Regierung das Geld, das sie für Corona einsetzt, in den nächsten drei Jahren in die Klimawende investieren, dann hätten wir sehr gute Chancen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Und was können die Menschen konkret tun?

Unbedingt Kreuzfahrten vermeiden. Das ist die umweltschädlichste Art, Urlaub zu machen. Auch das Fliegen sollte vermieden werden. Wenn geflogen wird, sollte der CO2-Ausstoß unbedingt kompensiert werden. Was jeder sofort tun kann: Alle Strecken unter fünf Kilometern Länge mit dem Rad oder dem ÖPNV zurücklegen. Damit lassen sich jedes Mal fünf Mülltonnen voller CO2 einsparen. Außerdem ist kaum jemandem klar, wie schädlich die Produktion von Fleisch für Natur und Gesundheit ist. Fleisch muss wieder ein Genussmittel werden.

Neben Ihrer Informationsarbeit: Wie konkret handeln Sie und Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter?

Wir haben uns mit der Initiative „Leipzig pflanzt“ das Ziel gesetzt, in der und um die Stadt herum 600 000 Bäume zu pflanzen. Nun werden die Bürger aufgerufen, einen Baum in ihrem Garten zu pflanzen, davon ein Foto zu machen und dieses an „Leipzig pflanzt“ zu schicken. Dieser Baum wird dann mit einem Punkt auf einer Leipzig-Karte gelistet. Wenn die Politik die richtigen Weichen stellt und jeder Einzelne seinen Beitrag leistet, dann haben wir die Chance, eine menschengerechtere und lebenswertere Zukunft für alle zu schaffen.

Von Florian Reinke