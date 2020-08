Leipzig

Coronabedingt ist die Stadt in diesem August gefühlt viel voller als normalerweise in den Sommerferien und die großen Stars der Park- und Teichszene scheinen voll besetzt – vom Clarapark bis zum Rosental. Hier wird gespielt, gejoggt, gegrillt und gemüllt, dass es eine wahre Freude ist. Wer es ruhiger mag, weicht auf die unbekannteren Parkanlagen aus, die alle etwas für Familien zu bieten haben.

BMX-Fahrer Leo (25) trainiert gern auf der Skateranlage Reudnitzer Park. Quelle: André Kempner

Anzeige

#1 Reudnitzer Park

Der kleine Bruder vom Lene-Voigt-Park liegt nur einen Block entfernt, wird aber in der Regel viel weniger besucht. Attraktion für Kinder und Jugendliche ist hier zweifellos die Skaterbahn, auf der an sommerlichen Tagen die echten Könner Kunststücke zum Staunen zeigen und die künftigen Könner sich auf BMX und Skateboard ausprobieren können. Dazu kommt die Spielwiese zum Toben und ein Streetballkorb für Sport und Spaß. Kleinere Kinder können am Kletterplatz auf Steinen und Stegen herumwuseln.

Weitere LVZ+ Artikel

All das braucht natürlich Kraft und Energie – und die gibt es direkt auf der Straßenseite gegenüber im lauschigen Biergarten Substanz (Täubchenweg 67), der beim LVZ-Biergarten-Test immer vorn mitspielt. Die Substanz öffnet allerdings erst 18 Uhr, dann schmecken die Bio-Burger Familien mit Kindern aber auch zum Abendbrot.

Reudnitzer Park | Sigismundstraße / Täubchenweg | 04317 Leipzig | Anreise mit dem Auto: öffentliche Parkplätze vorhanden | Nahverkehr: Straßenbahn 4; Bus 70, 72 ( Haltestelle Breite Straße)

In Ruhe seine Runden ziehen kann man auf der Rollschuhbahn am Silbersee im Erholungspark Lößnig-Dölitz. Quelle: André Kempner

#2 Erholungspark Lößnig-Dölitz

Der Erholungspark Lößnig-Dölitz als Teil des Landschaftsschutzgebietes erstreckt sich auf einem riesigen Areal im Süden der Stadt – groß genug, um Menschenmassen hier aus dem Weg zu gehen. Gleich mehrere Spielplätze stehen zur Auswahl und am Wegesrand können gerade Mirabellen und Kornelkirschen gepflückt werden.

In den Stauteich kann man zumindest mal mit den Füßen im Wasser herumwaten, am Schäfereiteich findet man eine Gaststätte mit (na klar) Schafen, Freisitz und kleinem Spielplatz davor und am Silbersee trifft sich alles, was rollt. Hier läuft eine asphaltierte Bahn über mehrere Schleifen, auf der Leipziger mit Rollschuhen, Inline-Skates und Modellautos in aller Ruhe ihre Runden drehen können.

Erholungspark Lößnig-Dölitz | 04279 Leipzig | öffentliche Parkplätze vorhanden | Nahverkehr: Straßenbahnlinien 10, 16, 39 Haltestelle Lößnig

Ganz viel Grün, ein kühlender Teich und viele versteckte Schätze: Das ist der Abtnaundorfer Park mit Teichinsel und Schloss. Quelle: André Kempner

#3 Abtnaundorfer Park

Streng genommen ist der Abtnaundorfer Park kein Geheimtipp, dennoch sind seine Wege unter einem dichten Blätterdach nicht überlaufen. Schönster Weg zum Kinderwagenschieben ist die kühle Kastanienallee.

Für kleine Abenteurer gibt es auf allen Wegen eine Menge zu entdecken, beispielsweise den Teich mit Insel und Tempel, die Überreste einer Säule am Teich, ein Gedenkstein im Wald, eine Bogenbrücke über die Parthe sowie die geheimnisvolle Skulptur einer Frau aus Drahtgeflecht auf der Teichinse, die auf dem Wasser zu schweben scheint. Wenn man Glück hat, kommt auch mal ein Pferd vom nahegelegenen Pferdehof angetrabt. Und am kleinen Spielplatz muss man fast nie anstehen, um die Geräte zu nutzen. Achtung: Im Norden gibt es eine Hundewiese, dort dürfen Hunde auch ohne Leine herumlaufen.

Abtnaundorfer Par k | Abtnaundorfer Straße 61 | 04347 Leipzig | öffentliche Parkplätze vorhanden | Nahverkehr: Bus 70, 79 Haltestelle Heiterblickstraße

Mit Klettergeräten, Rutsche, Schaukel und jeder Menge Sand bietet der Spielplatz im Elsapark spannende Requisiten für die Kinderfantasie. Quelle: André Kempner

#4 Elsapark

Auch der kleine Elsapark in Neustadt-Neuschönefeld hat einen bekannteren Nachbarn: den Stadtteilpark Rabet. Eine Straße und eine Treppe trennen die beiden. Angelegt wurde die Grünanlage Ende des 19. Jahrhunderts als Garten um den Familiensitz des Leipziger Apothekers Willmar Schwabe. Einige Bäume des Parks stammen sogar noch aus seiner Entstehungszeit.

Heute lockt eine Liegewiese zum Sonnenbad. Vor allem aber lädt der Kinderspielplatz mit Kletterturm, Rutsche und Sandkasten die Kinder zum Spielen, die schattigen Bänke drumherum laden die Eltern zum Ausruhen ein. Jugendliche und Erwachsene können sich an der Tischtennisplatte und auf dem Basketballfeld austoben.

Elsapark | Elsastraße 10 | 04315 Leipzig | Anreise mit dem Auto: öffentliche Parkplätze vorhanden | Nahverkehr: Straßenbahnlinien 4, 9 Haltestelle Einertstraße; Bus 72, 73 Haltestelle Elsastraße

Naturidylle mitten in der Großstadt: Der Anton-Zickmantel-Park mit seinem lauschigen Mühlteich ist eine winzige grüne Oase. Quelle: André Kempner

#5 Anton-Zickmantel-Park

Zwischen Großzschocher und Windorf, zwischen Weißer Elster und Mühlgraben Knauthain und zwischen Kleingartenanlagen sehr gut versteckt, ist der Anton-Zickmantel-Park – auch Mühlpark genannt – wirklich noch ein Geheimtipp. Der kleine, schattige Park mit Teich ist über den Mühlparkweg von der Brückenstraße aus zu erreichen, die Buslinie 65 hält zehn Gehminuten entfernt am Lauerschen Weg.

Hier gibt es absolut nichts – außer Ruhe, Bäume, Natur, den Mühlgraben am Parkrand, einen niedlichen kleinen Teich und eine Kampfsportschule neben dem Eingang. Ein Kleinod, auf dessen Parkweg sich herrlich Runden mit dem Kinderwagen und/oder Laufrad drehen lassen.

Anton-Zickmantel-Park | Mühlparkweg 25-17 | 04249 Leipzig | Anreise mit dem Auto: öffentliche Parklplätze vorhanden | Nahverkehr: Bus 65 Haltestelle Lauerscher Weg; Straßenbahnlinie 3 Haltestelle Huttenstraße

Von Juliane Groh