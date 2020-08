Leipzig

Leipzig erlebt grade eine Hitzewelle – Temperaturen über 30 Grad sind an der Tagesordnung und auch in den kommenden Tagen ist keine große Abkühlung in Sicht. Die Hitze setzt den Parks und Grünflächen massiv zu – Bäume und Sträucher vertrocknen. Angesichts dieser Sommertage fordern die Leipziger Grünen mehr Schutz für Menschen und Natur..

„Um kurzfristig Abhilfe zu schaffen und damit das Leben für die Menschen in der Stadt erträglich zu gestalten, müssen die offenen Wasserflächen in der Stadt unterhalten und weitere geschaffen werden“, erklärt Ulrike Böhm, Sprecherin der Leipziger Grünen. „Im Innenstadtbereich wäre auch die Anbringung von Sonnensegeln eine Alternative.“ Auch die Aufstellung weiterer Trinkbrunnen könnte noch in diesem Jahr erfolgen.

Grüne fordern Fassadenbegrünung

Die Wiesenflächen in den städtischen Parkanlagen stellen kleine Kaltluftentstehungsgebiete dar. Durch häufiges Mähen kann der Wind dort allerdings nur Staub aufwirbeln. Man fordere aus diesem Grund, dass das Pflegekonzept der Parks an die Klimakrise angepasst wird. Grünen-Sprecher Matthias Jobke sieht zudem einen ambitionierten Plan zur Fassadenbegrünung als dringend erforderlich: „Grüne Wände tragen nicht nur zu Verbesserung des Gebäudeklimas bei, sondern sie haben auch einen positiven Einfluss auf das städtische Umfeld. Fassadenbegrünung bindet Luftschadstoffe, reduziert Lärm und kühlt die unmittelbare Umgebung.“

In der Stadt liegt die Temperatur durchschnittlich um circa vier bis fünf Grad höher als im Umland. Mit Hilfe der so genannten Frischluftschneisen, große und unbebaute Flächen, die für einen Luftaustausch zwischen bebauten Gebieten und den Parks sorgen, allerdings ein Luftaustausch erreicht werden. Der Leipziger Auwald nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein.

