Grüne wollen Geithainer Straße umweltverträglich entwickeln

Leipzig

Die grüne Ratsfraktion hat sich in die Pläne zur Sanierung der Geithainer Brücke eingeschaltet. Sie will von der Verwaltung prüfen lassen, ob die Geithainer Straße perspektivisch ins Fahrradnetz der Stadt als Fahrradschnellweg zwischen dem Osten Leipzigs und dem Zentrum integriert und entsprechend entwickelt werden kann. Bis zur notwendigen Neuerrichtung der Brücke sollte die Straße vorrangig für den Fahrradverkehr entwickelt werden, um gerade Engelsdorf und Paunsdorf sowie Sellerhausen enger an das Zentrum anzuschließen, begründet die Fraktion einen entsprechenden Ratsantrag.

Maximal 30 Stundenkilometer

In Deutschland sind Fahrradstraßen dem Radverkehr vorbehalten. Mit anderen Fahrzeugen dürfen sie nur dort benutzt werden, wo dies durch Zusatzzeichen angezeigt ist. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt für alle Fahrzeuge 30 Kilometer pro Stunde. Kraftfahrer müssen gegebenenfalls ihre Geschwindigkeit verringern, um eine Behinderung oder Gefährdung von Radfahrern zu vermeiden.

„Bis zur Sperrung der Brücke im Jahr 2017 wies die Geithainer Straße einen Besatz von 4500 Fahrzeugen täglich auf“, erklärte Stadtrat Jürgen Kasek (Grüne). „Nur ein Teil des Verkehrs wurde an die Riesaer und Engelsdorfer Straße überführt. Es ist nicht zu erwarten, dass die Verkehrsprobleme von Mölkau durch Wiedereröffnung einer weiteren Straße gelöst werden können.“

„Sichere Verbindung ins Stadtzentrum“

Ziel müsse deshalb die Verbesserung der Möglichkeiten der Verkehrsarten der umweltfreundlichen Mobilität sein, damit Menschen nicht mehr auf das Auto angewiesen sind. „Dazu braucht es einen Ausbau des ÖPNV und auch sichere und schnelle Fahrradverbindungen von den Stadtrandlagen ins Zentrum. Mit der aktuellen Situation gibt es zumindest für den Fahrradverkehr eine sichere Möglichkeit zügig ins Stadtzentrum zu gelangen“, so Jürgen Kasek.

„Alternative zum Auto entwickeln“

Neue Straßen würden dagegen in aller Regel zu einer Gesamtzunahme des Verkehrs führen. „Es wundert daher doch sehr stark, dass Teile des Stadtrates auch nach den Beschlüssen zum Klimanotstand und umweltfreundlicher Mobilität immer noch durch ein autozentriertes Denken und Weltbild im Handeln auffallen“, so der Grüne mit Blick auf einen gemeinsamen Antrag von CDU und AfD (die LVZ berichtete). „Gerade weil es bereits jetzt an Parkmöglichkeiten mangelt und die Schadstoffbelastung immer noch hoch ist, sollte der Schwerpunkt eines verantwortungsvollen Handelns darauf liegen, Alternativen zum Auto zu entwickeln und zu fördern“, so Kasek.

Von Andreas Tappert