Gleich doppelt gebeutelt ist Leipzigs Clubkultur in diesen Zeiten: Erst gerät sie wegen des wachsenden Drucks auf den Immobilienmarkt in Bedrängnis, dann nimmt ihr die Corona-Pandemie die Existenzgrundlage. Vor diesem dramatischen Hintergrund sehen die Grünen im Leipziger Stadtrat jetzt die Kommune in der Pflicht. Sie müsse ihre Anstrengungen zum Erhalt der Clubkultur und Livemusik-Spielstätten verstärken und „zeitnah auch Flächen für Open-Air-Veranstaltungen“ benennen, auf die die Einrichtungen ausweichen können.

Club-Kultur droht dauerhaft Schaden zu nehmen

„Während viele Kunst- und Kultureinrichtungen bereits wieder öffnen dürfen, werden Clubs und Livemusik-Spielstätten die Letzten sein, die wieder öffnen können“, sagt Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek und warnt: „Damit drohen Schließungen aufgrund der Einnahmeausfälle und ein dauerhafter Verlust von Kultur, der auch für Leipzig einen immensen Schaden darstellen würde.“

Die Grünen-Fraktion schlägt daher vor, die Stadt möge jetzt Flächen benennen, die sich als Open-Air-Veranstaltungsorte nutzen lassen, damit Clubs und Spielstätten wieder Geld mit Partys und Konzerten verdienen können. Kasek: „Die Stadt verfügt über Parks und Freiflächen, die unter bestimmten Bedingungen auch für Kulturveranstaltungen genutzt werden können und bereits genutzt werden.“

Über ihre Forderung wollen die Grünen noch im Juli im Stadtrat abstimmen lassen.

