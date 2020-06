Grünes Klassenzimmer im Wildpark Leipzig ist neu – es wird aber gar nicht genutzt

Falkner Leonhard Kindermann sagt die Saison 2020 mit monatlichen Flugvorführungen seiner Greifvögel im Wildpark ab. „Unser Konzept basiert darauf, den Teilnehmenden die Tiere, ihre Lebensweise und die Arbeit mit ihnen als Falkner nahezubringen – so nah, dass ein Mindestabstand hinderlich ist“, so der Falkner. Gebuchte Termine in Altenpflegeheimen, Schulen und Kitas werden seinen Angaben zufolge entsprechend der jeweils geltenden Verordnungen geprüft und mit den Betreffenden geklärt. Leonhard hofft aber, dass die „Erlebnisbeizjagden“ im Herbst und Winter 2020 stattfinden können. Die Teilnehmer begleiten den Falkner dabei einen Tag lang in einer kleinen Gruppe zur Beizjagd. Infos über Termine und freie Plätze unter www.falknerei-auf-achse.de