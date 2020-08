Grünes Licht für Gasheizkraftwerk im Leipziger Süden

Leipzig

Der Ausstieg Leipzigs aus der braunkohlebasierten Fernwärmeversorgung wird konkreter: Die Landesdirektion Sachsen hat der Stadtwerke Leipzig GmbH die erste Teilgenehmigung für die Errichtung eines Gasturbinenheizkraftwerks im Leipziger Süden erteilt. Wie die Behörde am Montag mitteilte, können damit das Kraftwerksgebäude mit Turbinenhaus und Kesselhaus, das Gasanlagengebäude, die Pumpenhalle sowie ein 60 Meter hoher Wärmespeicher errichtet werden.

Inbetriebnahme im dritten Quartal geplant

Das Gasturbinenheizkraftwerk HKW Leipzig Süd, dessen Inbetriebnahme im dritten Quartal 2022 geplant ist, soll im Ortsteil Lößnig an der Bornaischen Straße 120 auf dem Gelände eines stillgelegten Kohlekraftwerkes entstehen. Es ist Bestandteil der von der Stadt Leipzig und den Stadtwerken verfolgten Energie- und Wärmewende. Der Bezug von Fernwärme aus dem Braunkohlekraftwerk Lippendorf soll zum 30. September 2022 enden. Für den Betrieb der neuen Anlagen benötigen die Stadtwerke nach ersten Schätzungen rund 80 Fachkräfte.

Den Ausstieg aus der Braunkohle hatte der Leipziger Stadtrat Ende 2019 beschlossen. Derzeit hat die aus Lippendorf gelieferte Fernwärme einen Anteil von 50 bis 70 Prozent an der nach Leipzig gelieferten Fernwärme. Die Stadtwerke wollen in den nächsten Jahren 300 Millionen Euro in neue Technologien investieren.

Widerstand gegen neues Kraftwerk

„Im Rahmen dieses Teilgenehmigungsverfahrens hat die Landesdirektion Sachsen geprüft, ob für die Zukunft schädliche Auswirkungen, Belästigungen oder sonstige Gefahren für die Umwelt und die Nachbarschaft durch das Kraftwerk befürchtet werden müssen“, erklärte die Präsidentin der Landesdirektion Sachsen, Regina Kraushaar. Derlei Auswirkungen seien nach Abschluss der Prüfungen nicht zu erwarten. Kraushaar: „Vor der Inbetriebnahme des Heizkraftwerkes Leipzig Süd wird die Landesdirektion Sachsen ein zweites Teilgenehmigungsverfahren durchführen. In diesem Verfahren werden unter anderem die Emissionsbeschränkungen für Luftschadstoffe und Lärm und deren Überwachung festgesetzt.“

Gegen die Kraftwerksbaupläne gibt es Petitionen sowohl von Umweltschützern, die fossile Brennstoffe zur Wärmeerzeugung ablehnen, als auch von Anrainern der geplanten Anlage, die Gesundheitsschäden und Wertminderungen ihrer Grundstücke befürchten.

