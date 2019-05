Leipzig

Der Anfang ist etwas chaotisch. „Burkhard, du bist dran“, muss Christian Wolff, ehemaliger Pfarrer der Thomaskirche, Oberbürgermeister Jung ( SPD) zurufen, damit der den Weg auf die Bühne findet. Schon vor der offiziellen Eröffnung der Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes ist der Leipziger Markt gut besucht, sodass der Oberbürgermeister vor lauter Händeschütteln seinen Einsatz fast verpasst.

Seine Grußworte klingen daher etwas atemlos, auch wenn die Worte sitzen – immerhin hat er die Geburtstagsfeier als einer der Initiatoren des „ Aufruf 2019“ wochenlang beworben. „Wir feiern heute ein Gesetz, das 1949 mit einer einfach unglaublichen Weitsicht verfasst worden ist“, erklärt er. Es sei bemerkenswert, dass darin sowohl bereits das Recht auf Asyl, das vereinte Europa sowie die Möglichkeit einer Wiedervereinigung formuliert worden seien. „Und gerade jetzt tun wir gut daran, uns auf dieses Gesetz zu besinnen“.

Zeichen für ein demokratisches Leipzig

Gerade jetzt – damit meint Jung das Erstarken von populistischen Strömungen, die das Grundgesetz in Teilen ablehnen. Die Geburtstagsfeier solle deshalb auch ein Zeichen für ein demokratisches Leipzig setzen, sagt Jung und lädt im Anschluss zu Diskussionen über die einzelnen Artikel ein. Erst mal aber gibt es für alle Umstehenden Torte – natürlich in Form eines aufgeschlagenen Buches.

Zur Galerie Das gute Wetter spielte sicherlich auch eine Rolle: Die Grundgesetz-Feier zum 70. Geburtstag sorgte auf dem Leipziger Markt für viel Zulauf. Initiiert hatte die Party die Bürgerinitiative „Aufruf 2019“.

Von da an führen Tim Thoelke, Stadionsprecher bei RB, Pfarrerin Britta Taddiken und Radiomoderator Marcus Poschlod durch das Programm. Unter anderem tritt der Thomanerchor auf, das Ensemble Amarcord, Kabarettistin Anke Geißler und Tenor Patrick Grahl. Damit Fragen gestellt und beantwortet werden können, sitzen an den sternförmig um die Bühne drapierten Tischen Experten zu den einzelnen Artikeln. Unter anderem geben Vertreter vom MDR und der Leipziger Volkszeitung Auskunft. LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer betont: „Für uns ist es wichtig dabei zu sein, weil Artikel 5, die Pressefreiheit, die Grundlage unserer täglichen Arbeit ist“.

Viele Besucher auf Leipziger Markt

Auch die Landeszentrale für Politische Bildung ist vor Ort – mit kostenlosen Ausgaben des Grundgesetzes und einem Wahl-O-Mat für die Europawahl. Über das Ankleben von Stickern können sich Besucher zu verschiedenen Aussagen positionieren und so herausfinden, welche Partei zu ihnen passt. „Das ist aber nur zur Orientierung gedacht“, betont Referent Fabian Soding. „Die Parteiprogramme sollte man hinterher trotzdem in die Hand nehmen“. Die analoge Version des Wahl-O-Mats sei übrigens noch zulässig, nachdem die Online-Variante nach einem Gerichtsurteil vorerst abgeschaltet worden sei. Das Angebot auf dem Markt wird gut genutzt, die Leute stehen Schlange.

„Es sind sehr viel mehr Menschen gekommen, als wir erwartet hätten“, sagt Christian Wolff. Er spricht bereits nach einer Stunde von mehr als 1000 Besuchern. Durch die Ausrichtung durch ein Bürgerbündnis sei das Leipziger Grundgesetz-Fest das „einzige in Deutschland dieser Art“. Das sei ein Symbol für den positiven Geist, der in der Stadt herrsche. „Und ich hoffe, das zeigt: Wir wollen hier weder Hass noch Hetze“. Wolff wünscht sich, dass sich diese Haltung auch am Wahlsonntag wiederspiegelt.

Nicht jeder fühlt sich vom Grundgesetz vertreten

Die meisten Besucher auf dem Markt teilen die Auffassung des ehemaligen Pfarrers. Aber es gibt auch Stimmen, die besonders den Aufruf zur Teilnahme an der Europawahl kritisieren. Helga Rost klärt für den „ Aufruf 2019“ über die Wahl am Sonntag auf und verteilt Informationsmaterial. „Wir hatten hier schon ein paar heftige Reaktionen“, sagt sie. Teils sei es schwierig gewesen, überhaupt noch in eine Diskussion zu kommen. „Wir haben im Vorhinein schon gemerkt – es gibt Menschen, die sich durch das Grundgesetz nicht vertreten fühlen und es deswegen ablehnen“, sagt die Grünen-Politikerin Gisela Kallenbach in ihrer Rede. „Ihnen allen sei gesagt: Die Artikel des Grundgesetzes sind einklagbare Rechte.“ Das sei der große Unterschied zu Herrschaftssystemen wie der DDR, der das Grundgesetz so unverzichtbar mache.

Von Hanna Gerwig