Leipzig

Der Leipziger Süden ist um eine Grundschule reicher: Wie das Amt für Jugend, Familie und Bildung mitteilte, ist der Lehrbetrieb in der Bernhard-Göring-Straße 107 seit Anfang des Jahres für bis zu 448 Kinder gestartet. Nun erfolgte auch die offizielle Eröffnungsfeier der Schule zusammen mit Vertretern der Messestadt und des Landesamtes für Schule und Bildung.

Das Gebäude wurde komplett modernisiert und dient aktuell 122 Schülern als Lernort. Insgesamt wurden rund 7,4 Millionen Euro investiert, knapp 4,3 Millionen Euro davon über Fördermittel des Bundes und des Freistaats Sachsen.

Sowohl von innen als auch von außen wurde das fünfgeschossige Gebäude komplett modernisiert und barrierefrei gestaltet. Die Außenanlagen wurden ebenfalls neugestaltet, auf dem Freigelände sind Pausen- und Bewegungsflächen mit altersgerechter Ausstattung entstanden. Die jetzige Turnhalle soll bis 2020 durch eine neue Zweifeld-Halle ersetzt werden.

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen in Leipzig wurde der ursprüngliche Plan, das Gebäude nach Fertigstellung der Kurt-Masur-Schule abzureißen, verworfen und eine Modernisierung durchgeführt. Während der Arbeiten waren die Schüler zeitweise in der Pablo-Neruda-Schule sowie in der Kurt-Masur-Schule untergebracht.

Von fbu