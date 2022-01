Grundschule im ersten Lockdown: Ein Drittel der Kinder hatte kaum Kontakt zu Lehrern

Leipzig

Mehr als ein Drittel der Grundschülerinnen und -schüler hatte während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 gar nicht oder nur sehr selten Kontakt zu Lehrkräften. Das hat eine Studie der Universität Leipzig ergeben. Die Elternhäuser mussten deshalb einiges abfangen, so die Psychologen Professor Henrik Saalbach und Susanne Enke von der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät und dem Forschungszentrum für frühkindliche Entwicklung der Universität Leipzig. Dies sei „ein Armutszeugnis für das Bildungssystem“. Insbesondere Grundschulkinder benötigten die Unterstützung der Eltern. Die waren aber teils selbst überfordert und konnten das nicht immer leisten. „Die Ergebnisse unserer Studie deuten darauf hin, dass weniger die Unterstützung durch die Lehrkräfte als viel eher die Unterstützung im Elternhaus die Lernentwicklung beeinflusst hat“, konstatiert Henrik Saalbach.

Große Unterschiede

Zwar seien keine substanziellen Defizite durch die Pandemie zu erkennen. Allerdings seien die Unterschiede sehr groß: „Manche Kinder zeigten tatsächlich große Rückstände während einige sogar zu profitieren schienen“, erklärt Saalbach. Kinder, die sich weniger leicht ablenken lassen und besser an Aufgaben dranbleiben, zeigten eine größere Unabhängigkeit beim Lernen, so Susanne Enke. Mathe, Deutsch und Sachunterricht sei von den meisten Grundschulen ausreichend abgedeckt worden, sagt Enke. „Wobei ,durch Unterricht abgedeckt’ nicht gleichbedeutend mit ,Lernen’ ist.“ In Kunst, Musik und Sport habe es hingegen deutlich weniger Arbeitsaufträge oder Unterricht gegeben.

Spätfolgen noch nicht absehbar

Spätfolgen der Entwicklung könnten noch nicht abgeschätzt werden, dazu brauche es weitere Untersuchungen. Der Zugang zu Fördermaßnahmen müsse aber breit ermöglicht werden, um so viele Kinder wie möglich zu unterstützen. Bei welchen Kindern weiter Förderbedarf besteht, könne nur durch eine regelmäßige Lernstandserfassung in den kommenden Schuljahren bewertet werden.

Von bm