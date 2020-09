Grundschule in Leipzig-Möckern nach Corona-Ausbruch weiterhin geschlossen

Leipzig

Die 39. Grundschule in Möckern bleibt zunächst bis Ende nächster Woche geschlossen. Eine dritte Klasse steht dort weiter unter Quarantäne, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte. Die Schulschließung und die Quarantäne in Möckern wurden angeordnet, weil zwei Mitglieder des Kollegiums positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

Weitere Schulen in der Stadt sind zurzeit nicht betroffen; dort liegen keine Hinweise auf Corona-Infektionen vor, sagte Roman Schulz am Freitag Abend, Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung. Auch nach Angaben des Gesundheitsamtes ist die Situation an den Schulen in Leipzig mit Blick auf das aktuelle Pandemiegeschehen derzeit ruhig.

Von bm