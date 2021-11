Leipzig

Um bezahlbares Wohnen in Leipzig zu fördern, will das Rathaus noch dieses Jahr die Vergabe von 50 Grundstücken zum Bau von Eigenheimen starten. Die Aktion ist vor allem für junge Familien, auch für Menschen mit Behinderungen sowie Senioren gedacht. Wie berichtet, kann sich aber grundsätzlich jede volljährige Person bewerben.

Günstige Grundstücke in Leipzig: Vergabe hat nichts mit Höhe des Preises zu tun

Die Auswahl, wer den Zuschlag bekommt, erfolgt unter sozialen und ökologischen Kriterien, die nun an dieser Stelle näher vorgestellt werden sollen. Grundvoraussetzung ist in jedem Fall eine Verpflichtung, den gutachterlich ermittelten Verkehrswert für das Grundstück im Zuge eines Erbbaurechtes zu bezahlen. Das heißt: Anders als bei einem Kauf erfolgt die Vergabe nicht an jene Kandidaten, die den höchsten Preis bieten. Im Gegenteil: Die Höhe der Erbbaupacht steht für die Fläche von vornherein fest. Sie spielt bei der Bewerbung also keine Rolle.

Hingegen müssten Interessenten zwingend ein Bebauungs- und Wohnkonzept einreichen, weil das maßgeblich für die Auswahl sein wird, erläuterte das Liegenschaftsamt in einer Vorlage für den Stadtrat. Dieser könnte schon im November über das Konzept entscheiden, dabei durchaus noch Änderungen an einzelnen Kriterien vornehmen. Nach bisherigem Stand (dem Vorschlag des Baudezernates) soll das Punktesystem zur Vergabe aber folgendermaßen aussehen.

Kommunales Bauland für Eigenheime: Das sind die ökologischen Kriterien

Solarenergie: Vorausgesetzt wird, dass Bewerber mindestens 50 Prozent der geeigneten Dachflächen (einschließlich massiv gebauter Garagen) für Solarenergie-Anlagen und/oder Dachbegrünungen nutzen. Diese Verpflichtung entfällt nur, wenn rechtliche Gründe entgegenstehen (etwa die Gestaltungssatzung einer Siedlung). Als geeignet wird die gesamte Dachfläche angesehen – abzüglich der Bereiche für Gauben, Schornsteine, nach Norden ausgerichtete Dachflächen und solche unter Verschattungseinflüssen.

Dachbegrünung: Wer bei Neubauten eine Kombination aus Solaranlagen und Dachbegrünung auf mindestens 50 Prozent der geeigneten Flächen (Neigungswinkel unter 15 Grad) schafft, erhält 10 Punkte.

Baustandard: Bei Energieeinsparungen gemäß einem KfW-Effizienzhaus 40 plus gibt es 40 Punkte, gemäß KfW-Effizienzhaus 40 sind es 35 Punkte, gemäß KfW-Effizienzhaus 55 sind es noch 20 Punkte.

Wärmeversorgung: Für den Verzicht auf den Einsatz fester Brennstoffe beim Heizen (etwa Kohle oder Holz) winken 10 Punkte. Dieser Verzicht umfasst auch einen Kamin.

Dämmstoffe: Wer beim Bau nur Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen verwendet (außer bei erdberührenden Teilen), darf sich über 5 Punkte freuen.

Regenwasser: Wer auf einem Grundstück von bis zu 700 Quadratmetern maximal die Hälfte der Fläche versiegelt (samt Wegen, Terrasse, Parkplatz), erhält 10 Punkte. Bei größeren Flächen sinkt die Grenze auf 40 und bei mehr als 900 Quadratmetern auf 30 Prozent.

Arbeitsweg: Wer seine Arbeitsstelle im Leipziger Stadtgebiet hat, bekommt zehn Punkte. Bei zwei Personen mit Arbeitsort in Leipzig verdoppelt sich die Punktezahl.

Gut erschlossene Flächen für Einfamilienhäuser: Das sind die sozialen Kriterien

Kinder: Für jedes Kind, das zum Bewerbungszeitpunkt im Haushalt lebt (gemäß § 32 Einkommenssteuergesetz), werden 25 Punkte gewährt – abzüglich eines Punktes pro angefangenem Lebensjahr. Es zählen auch ungeborene Kinder ab der 12. Schwangerschaftswoche.

Menschen mit Behinderungen: Abhängig vom Grad einer Behinderung werden zwischen 4 Punkte (bei 20 Prozent) und 40 Punkte (bei 100 Prozent) für jede betroffene Person gezählt. Weitere zehn Punkte kommen hinzu, wenn mindestens eines der folgenden Merkzeichen auf die Person zutrifft: außergewöhnlich gehbehindert, blind, gehörlos, taubblind, hilfebedürftig. Handelt es sich bei den behinderten Personen um Kinder, werden zusätzliche Punkte vergeben.

Mehrgenerationenhaushalt: Falls mindestens drei Generationen derselben Familie in das geplante Haus einziehen, werden 15 Punkte vergeben.

Ehrenamt: Für die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit werden abhängig von der Dauer Punkte vergeben. Pro angefangenem Jahr des Engagements winkt ein Punkt, wobei auch mehrere Ehrenämter pro Bewerbung berücksichtigt werden. Maximal gibt es aber nur zehn Punkte – und zwar zum Beispiel für folgende Bereiche: Vereinsvorstände und Schatzmeister, Trainer und Übungsleiter, Freiwillige Feuerwehr, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Technisches Hilfswerk.

Immobilienbesitz: Verfügt bislang kein Mitglied des Bewerbungshaushaltes über Eigentum, das sich zu dauerhaften Wohnzwecken eignet, werden 40 Punkte vergeben.

Alter Pachtvertrag: Wer in den letzten zwei Jahren vor der Ausschreibung schon einen Miet- oder Pachtvertrag für die Fläche hatte, bekommt 20 Punkte.

Alle Punkte werden dann jeweils zusammengerechnet und daraus eine Reihenfolge für die konkreten Vertragsverhandlungen abgeleitet. Bei Punktegleichstand zwischen Interessenten für dasselbe Grundstück erfolgt die Auswahl durch Verlosung unter Aufsicht einer Jury. Das Bewerbungsverfahren läuft über die Plattform Baupilot.com, was den Aufwand für alle Seiten verringern soll.

Zu den Details der geplanten Erbbaurechte wird die LVZ noch gesondert informieren. Zum Beispiel will die Stadt (neben einer jährlichen Pachtzahlung) auch die Möglichkeit anbieten, den Erbbauzins für die gesamte Laufzeit (von bis zu 100 Jahren) gleich am Anfang auf einen Schlag zu bezahlen. Dabei würde diese Einmal-Summe genau dem aktuellen Verkehrswert und keinem Cent mehr entsprechen, so das Liegenschaftsamt.

Von Jens Rometsch