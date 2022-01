Leipzig

Er wurde vor der Verhandlung ebenso gefeiert wie danach: Philipp R., Fahrer bei Lieferando in Leipzig, erhielt bei der Kundgebung vor dem Finanzamt am Montagnachmittag Applaus aus Kollegium und der Politik: Der 18-Jährige wehrt sich vor Gericht gegen die aus seiner Sicht willkürliche Kündigung vom Ende letzten Jahres. Die Güteverhandlung scheiterte, weil Philipp R. ein Angebot des Arbeitgeber-Anwalts ausschlug.

Ein Dutzend Fahrerinnen und Fahrer waren zum Protest-Ort gekommen, um den jungen Mann in seinem Widerstand zu unterstützen. Fabian Schweinsberg, Lieferando-Kurier seit gut einem Jahr, macht sich als Mitglied der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) für bessere Arbeitsbedingungen stark – und ist optimistisch. „Der Druck auf das Unternehmen und die Branche steigt durch die enorm wachsende Mitgliederzahl und die Kritik aus der Öffentlichkeit“, konstatiert er.

„Wir bewegen etwas“

Im November hatten zwei Fahrer vor dem Bundesarbeitsgericht erstritten, dass Lieferando sowohl Mobiltelefone als auch Räder für sein Personal zu stellen hat, das bisher weitestgehend die privaten Geräte und Vehikel nutzen musste. „Das zeigt, dass wir etwas bewegen können“, so Schweinsberg, der ebenso wie weitere Beschäftigte am Mikrofon mehr Lohn, einen Tarifvertrag und mehr Urlaubstage forderte. Auch soll für den Leipziger Raum ein Betriebsrat gegründet werden.

Rückenstärkung kommt von den Leipziger SPD-Bundestags-Abgeordneten Nadja Sthamer und Holger Mann. Sthamer lobte den Mut von Philipp R. und stellte das aktuelle Bonussystem von Lieferando in Frage, das zu mehr Druck, Stress und im schlimmsten Fall zu gefährlichen Unfällen führe. Mann kritisierte, dass „der ruinöse Wettbewerb der Lieferdienste auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird. Es braucht einen Ordnungsrahmen, der gute Arbeitsbedingungen und Löhne durchsetzt.“

Insgesamt drei Kündigungen

Kläger Philipp R. zeigte sich beeindruckt von der Solidarität. „Lieferando kalkuliert damit, dass wir uns aus Angst nicht wehren. Aber das müssen wir tun.“ Bei der Verhandlung im wenige Meter entfernten Arbeitsgerichtssaal konzentrierte sich die Richterin auf die Kündigung vom Dezember 2021, am Ende der Probezeit. Den formalen Fehler – in der Anrede stand ein falscher Name – stellte sie hinten an, wurde aber hellhörig, als der junge Fahrer die beiden weiteren Kündigungen erwähnte, die auf seinen Widerspruch folgten. Die letzte sagt aus, er müsse am 15. Februar das Unternehmen verlassen.

„Meine Weiterbeschäftigung belegt, dass Lieferando die erste und zweite Kündigung als unwirksam angesehen hat“, so Philipp R. In der Akte steht das nicht, und sogar der Anwalt des Lieferriesen ist von der Information überrascht: „Das müssen wir uns vielleicht mal genauer angucken“, sagt er. Dennoch bietet er dem Kläger eine Abfindung von 1000 Euro an, wenn das Arbeitsverhältnis als beendet erklärt wird. Der 18-Jährige lehnt ab. „Mir geht es ums Prinzip“, wird er nach der Verhandlung sagen.

„Ich bin zufrieden“

Nun muss bei einem weiteren Kammertermin geklärt werden, welche Kündigung gilt und ob sie schon in die Zeit des entfristeten Arbeitsverhältnisses fällt. Erst Ende Juli ist das möglich. Interveniert Lieferando nicht, kann Philipp R. vorerst weiter Essen ausfahren und Lohn erhalten. „Für mich war das heute ein Teilerfolg“, sagt er. „Ich bin zufrieden und nach wie vor überzeugt, im Recht zu sein.“

Lieferando zählt zu den großen Gewinnern der Corona-Krise. Allein 2020 konnte der Mutterkonzern „Just Eat Take Away“ seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte auf rund 2,4 Milliarden Euro steigern. Nicht nur deshalb findet die NGG einen höheren Stundenlohn und bessere Arbeitsbedingungen als aktuell 11 Euro für mehr als angebracht. Und Holger Mann stellt fest: „Was Lieferando mit seinen Leuten macht, ist unanständig.“

Von Mark Daniel