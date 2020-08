Gurgeln statt Abstrich: Leipziger Klinikum St. Georg ist Vorreiter bei neuem Corona-Test

Leipzig

Eine Minute gurgeln statt sich mit einem Wattestäbchen tief in Rachen und Nase bohren zu lassen – das ist der unkomplizierte Corona-Test, der im Leipziger Klinikum St. Georg seit einiger Zeit angewendet wird. „Mit diesem Material können wir genauso sicher nachweisen, ob eine hochinfektiöse Corona-Infektion vorliegt wie bei einem Rachenabstrich“, unterstreicht Dr. Stephan Borte (35), seit Jahresbeginn Chefarzt der Labormedizin am St. Georg. Leipzig ist damit Vorreiter einer neuen, sanften Testmethode. In Österreich und in Köln laufen derzeit Vorbereitungen für eine größere Anwendung dieser Methode.

Gurgeltest wird als angenehmer empfunden

Setzt sich Gurgeln als neuer Corona-Test demnächst gegen das aktuelle Stäbchenverfahren via Rachenabstrich durch? Insbesondere Kinder und ältere Personen empfinden den Abstrich mit einem langen Wattestäbchen tief im Rachen als höchst unangenehm, sind oftmals dem Brechreiz nahe. Borte erklärt, wie die neue Gurgel-Methode funktioniert: In einen kleinen Messbecher wird eine kleine Menge keimfreies Wasser gegeben. Dann wird am besten unter Zurücklegen des Kopfes tief im Rachen gegurgelt und die Flüssigkeit zurück in den Becher gegeben. Dieser ist dann zu verschließen und mit den Daten der Testperson zu versehen. Ab geht es ins Labor. Dort wird diese Lösung auf Coronaviren mit einer üblichen PCR-Methode untersucht.

Dr. Stephan Borte, Chefarzt der Labormedizin im Leipziger Klinikum St. Georg, erklärt den neuen Coronatest zum Gurgeln. Quelle: Anita Kecke

Das Gurgeln mit Rachenspülwasser sei nicht so unangenehm und schneller zu praktizieren als ein herkömmlicher Corona-Test. Das Verfahren spare zudem Zeit, Wege und personellen Aufwand und schütze medizinisches Personal vor einer Ansteckung bei Entnahme des sonst üblichen Abstrichs, so der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Fachimmunologe.

Tests unkompliziert vor Ort möglich

Neben den Patienten, Ärzten und dem Pflegepersonal des Klinikums werden in den Laboren des St. Georg auch Mitarbeiter städtischer Einrichtungen wie der Wasserwerke oder der Stadtwerke getestet. An den Tests von Passagieren am Flughafen Leipzig/Halle ist das Labor des St. Georg nicht beteiligt, aber an denen vom Personal. „Wir testen die Piloten am DHL-Drehkreuz und die Crews, die am Boden entladen. Auch andere Airlines, die für Amazon Waren transportieren, sind bei uns Kunden. Wir testen auch für Automobilhersteller wie Porsche“, erklärt Borte.

Alle diese Tests erfolgen selbstständig durch die betreffenden Mitarbeiter vor Ort nach der Gurgel-Methode. „An Stelle eines Abstrichs geben wir kleine Töpfchen aus, die jeweils zehn Milliliter reines Wasser enthalten“, so der Chefarzt. Kuriere bringen die Proben ins Labor in der Delitzscher Straße in Leipzig. Die Laboranalyse dauert etwa sechs Stunden, danach werden die Getesteten informiert. Bei den Piloten erfolgt die Information direkt ins Cockpit per verschlüsselter E-Mail über Satellit. Pro Woche verzeichnet das Klinikum in Hochzeiten etwa 1500 Tests. „Wir sind aber auch für weit mehr Tests bis etwa 3500 pro Woche gewappnet“, so Borte. Zwei Drittel dieser Proben erhält das Labor inzwischen durch das Gurgel-Verfahren.

Keine Qualitätsunterschiede festgestellt

„Wir haben gemeinsam mit Kollegen vom Max-Planck-Institut festgestellt, dass das Gurgelwasser ein gleich gutes Probenmaterial ist wie der Abstrich. Es gibt keine Qualitätsunterschiede“, unterstreicht Borte.

Am Leipziger Universitätsklinikum wird die Gurgel-Methode indes nicht angewendet, erklärte ein Sprecher.

Große Studie in Österreich zum Gurgeln

Ob die neue Gurgel-Methode wirklich genauso sicher ist wie der Rachenabstrich, wollen österreichische Mediziner in einer neu angelegten Studie ab Herbst an der Universität in Wien in großen Stil erforschen. Dafür sollen 15 000 Schüler und 1200 Lehrer an insgesamt 250 Schulen mit der neuen Gurgel-Methode getestet werden. In einer Pilotstudie im Frühjahr, bei der 5100 Schüler und Lehrer in Wien getestet wurden, habe das Gurgeln vergleichbare Ergebnisse wie der Rachenabstrich geliefert, sagte der Mikrobiologe und Studienleiter Michael Wagner von der Universität Wien.

Borte tüftelt mit Kollegen an weiterem Corona-Test

Dr. Borte, der am Karolinska-Institut in Stockholm eine Zweitpromotion in der Labormedizin abschloss, tüftelt indes schon an einem weiteren neuen Coronatest. Zusammen mit Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts soll ein Schnelltest angeboten werden, mit dem etwa Mitarbeiter einer Schule oder eines Altenheims innerhalb einer Stunde selbst feststellen können, ob einer von ihnen das Virus hat.

Von Anita Kecke