Gut Schloss Gundorf wird versteigert

Leipzig

Bei einer Versteigerung am 12. und 13. Dezember 2019 in Berlin kommt auch das Leipziger Gut Schloss Gundorf unter den Hammer. Das bestätigte Ralf-Dieter Montag-Girmes, der Besitzer des neun Hektar umfassenden, idyllischen Areals im Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg, gegenüber der LVZ.

Ralf-Dieter Montag-Girmes mit einem Lipizzaner-Hengst Quelle: Andreas Döring

„Ich bin aus beruflichen und persönlichen Gründen bereits 2015 aus Leipzig verzogen – die Anlage war mir auch für meine eigene Arbeit mit Lipizzanern zu groß geworden“, erklärte der 56-jährige Unternehmer, der den Titel Lord Grimes führt. Wie berichtet, hatte er die Lipizzaner-Zucht bereits 2015 auf ein anderes Gut nach Kallinchen – im Fläming südlich von Berlin – verlegt.

Trennung nach 25 Jahren

Der Energie- und Luftfahrt-Unternehmer hatte Schloss und Gut Gundorf 1994 von der Stadt Leipzig in Erbpacht übernommen und nach eigenen Angaben über sechs Millionen Euro investiert. Derzeit gibt es dort etwa 40 Wohnungen, 25 Gewerbeeinheiten und eine Reitsportanlage für über 60 Pferde – inklusive Reithalle, Ställen und Scheunen. „Wir haben in den letzten 25 Jahren die Anlage vor dem Verfall gerettet und als eine der führenden Reitsportanlagen im westlichen Sachsen etabliert. Diese Arbeit setzt die jetzige Pächterin erfolgreich fort“, betonte er. „Dennoch braucht die Anlage weitere Investitionen und eine Betreuung vor Ort, die ich nicht mehr leisten kann.“

Mehrere Kaufinteressenten

Für einen Verkauf mittels Auktion habe er sich entschieden, weil es eine ganze Reihe von Interessenten gebe. „Wir wollen so den Verkaufspreis in einer für alle Beteiligten transparenten Form optimieren.“ Der Eigentümerwechsel bringe keine Veränderungen für den (erst vor einem Jahr geschlossenen) Pachtvertrag mit der Reitsportzentrum Schloss Gundorf UG von Geschäftsführerin Victoria Schulze. Im Rahmen des Pachtvertrages seien in den letzten zwölf Monaten nochmals 100 000 Euro investiert worden – so für einen neuen Hallenboden, Longierzirkel, Elektrik und Regenentwässerung. Die Pächterin sei „über einen langjährigen notariellen Pachtvertrag mit einem Vorkaufsrecht für den Fall der zukünftigen Auflösung des Erbbaurechtes abgesichert“, berichtete der Lord.

Die Reitsportzentrum Schloss Gundorf UG mit Geschäftsführerin Victoria Schulze (Foto) bleibt auch nach der Auktion Betreiberin der Reitsportanlagen in Gundorf. Quelle: privat

Als Mindestgebot für alles werden bei der Auktion in Berlin 1,95 Millionen Euro aufgerufen. Die Jahresmiete für die 4842 Quadratmeter Wohn- und Nutzflächen (ohne Reiterhof) beträgt derzeit 192 012 Euro.

Flugzeug-Leasing und Panama-Papers

Montag-Girmes stammt aus dem Rheinland, ist Oxford-Absolvent und betreibt verschiedene Firmen – darunter die International Aircraft Leasing Holding Corp mit Sitz auf Zypern. Im Jahr 2015 kaufte er sich mit 52 Millionen Euro zu 20 Prozent bei der staatlichen lettischen Fluglinie Air Baltic ein. Im Jahr darauf tauchten einige seiner Firmen in den sogenannten Panama-Papers auf, die ein internationales Netz von Briefkastenfirmen zur Steuerhinterziehung enthüllten. Montag-Girmes betonte seinerzeit dazu, dass er alle Steuervorschriften ordnungsgemäß einhalte.

Von Jens Rometsch