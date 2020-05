Dresden/Leipzig

Die Leipziger Verkehrsbetriebe können mit finanzieller Hilfe des Freistaates Gleisanlagen erneuern. Nach Angaben vom Freitag stehen für zwei Projekte insgesamt mehr als vier Millionen Euro zur Verfügung, damit werden drei Viertel der Investitionen gefördert. „Der Nahverkehr muss mit Leipzigs dynamischer Entwicklung Schritt halten“, begründete Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) die Förderung bei der Übergabe an das Unternehmen. Das Geld fließt in den grundhaften Ausbau der Gleisanlagen auf der Rosa-Luxemburg-Straße/ Wintergartenstraße sowie die Sanierung des Gleisdreieckes im Bereich der Torgauer Straße und Portitzer Allee. Erst am Freitag hatte die LVB die Jahresbilanz für 2019 veröffentlicht. Trotz deutlich höherer Investitionen und eines Verzichts auf Fahrpreiserhöhungen haben die 4800 Mitarbeiter des Leipziger Stadtkonzerns 2019 ein gutes Ergebnis erzielt.

Dulig verwies auf die hohe Lebensqualität der Stadt, die zudem ein attraktiver Standort für Investoren sei, und die auf über 600 000 gestiegene Einwohnerzahl. „Ein zukunftsfähiger ÖPNV braucht neben modernen und umweltfreundlichen Fahrzeugen eine leistungsfähige Infrastruktur.“ Dabei sollen stark beanspruchte Schienen saniert, bei anderen der Abstand der Gleisachsen verbreitert sowie Haltestellen barrierefrei gemacht werden. Auch Fahrleitungsmasten und -draht, Kabelanlagen und Weichenschaltschränke werden erneuert. Die Gesamtinvestition liegt bei rund 6,5 Millionen Euro.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von LVZ