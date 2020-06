Gutachten erteilt Absage für 365-Euro-Ticket in Leipzig

Leipzig

Für einen Euro pro Tag alle öffentlichen Verkehrsmittel in Leipzig nutzen? Die Einführung eines 365-Euro-Tickets war eines der großen Themen bei den jüngsten Wahlkämpfen in der Messestadt. Linke, Grüne und SPD hatten sich dieses Ziel auf die Fahnen geschrieben.

Termin-Verschiebung wegen Corona

Anfang Juni dämpfte allerdings Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) die Hoffnungen auf einen Start im Jahr 2021 bereits deutlich. „Das 365-Euro-Ticket wird weiter untersucht. Aber es schiebt sich etwas in die Ferne“, hatte das Stadtoberhaupt zu den Folgen der Corona-Krise erklärt. Leider halte sich auch der Bund zu Fragen einer Mitfinanzierung bislang bedeckt.

Nun liegt ein erstes Gutachten zu Kosten und Nutzen des Projektes vor. Fachleute der Universität Kassel haben es im Auftrag des Stadtkonzerns „Leipziger Gruppe“ (dazu gehören auch die Verkehrsbetriebe LVB) erstellt. Nach LVZ-Informationen wurden die Ergebnisse am Mittwochabend im Verwaltungsausschuss des Stadtrates präsentiert. Auch etliche Aufsichtsräte sind im Bilde. Euphorie soll der Inhalt hier wie dort nicht ausgelöst haben.

Fahrgastzahlen steigen nur leicht

Im Grunde wäre das Ticket für Leipzig sehr teuer, brächte aber nur geringe Effekte, ist von Eingeweihten zu hören. Die Umsetzung in der Tarifzone 110 (Stadtgebiet) würde zu Einnahmenverlusten von 28 bis 29 Millionen Euro pro Jahr führen. Davon entfielen etwa 85 Prozent auf die LVB und 15 Prozent auf den S-Bahn-Betreiber Deutsche Bahn AG.

Die Fahrgastzahlen würden laut der Studie um zwei bis sieben Millionen Passagiere pro Jahr steigen. Das entspräche bei den LVB zwischen 1,5 und 5 Prozent. Zum Vergleich: 2019 verzeichneten Leipzigs Verkehrsbetriebe einen Rückgang der Passagierzahlen um drei auf 152 Millionen – trotz eingefrorener Ticketpreise. Zu den Gründen gehörten ein langer, heißer Sommer ebenso wie das zeitweilige Ausdünnen von zwei Straßenbahnlinien wegen akuten Fahrermangels.

Keine nennenswerten Effekte in Wien

Das 365-Euro-Ticket sei kein effektives Mittel, um Klimaschutzziele zu erreichen, so der Tenor von Carsten Sommer. Der Professor leitet das Fachgebiet „Verkehrsplanung und Verkehrssysteme“ der Uni Kassel, welche für die Studie auch einen Vergleich zwischen Leipzig und Wien erstellt hat. In beiden Städten herrschten völlig verschiedene Voraussetzungen. Zudem sei der Erfolg des öffentlichen Nahverkehrs in Wien auf den jahrzehntelang betriebenen Ausbau der Infrastruktur und des Angebots zurückzuführen. Die Einführung des Billig-Tarifs im Jahr 2012 habe hingegen keine Neukunden gebracht.

Das deckt sich mit einer Studie des Beratungsunternehmens Civity von 2019. Civity war selbst an der Implantierung des 365-Euro-Tickets in Wien beteiligt, andere Städte in Europa haben es bisher maximal als Testlauf probiert. Demnach stiegen die Fahrgastzahlen in Wien ab 2012 nicht mehr nennenswert an.

Investitionen und „Stufenkonzept“

Für hohe Fahrgastzahlen von Bus und Bahn in Leipzig ließe sich viel mehr erreichen, wenn die 28 bis 29 Millionen Euro pro Jahr in eine Verbesserung des Angebots, Fuhrpark und Infrastruktur investiert würden, so das Fazit der Studie aus Kassel. Dem Vernehmen nach plädiert sie für ein „Stufenkonzept“, zu dem auch Verbesserungen bei einzelnen Tarifbausteinen gehören könnten.

Der Stadtkonzern wollte sich auf LVZ-Anfrage nicht zum Thema äußern. Begründung: Man werde der Diskussion im Stadtrat und in den Konzerngremien nicht vorgreifen.

Von Jens Rometsch