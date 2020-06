Gutachten zum 365-Euro-Ticket löst in Leipzig geteiltes Echo aus

Leipzig

Das Gutachten von Professor Carsten Sommer von der Uni Kassel, das vor der Einführung eines Jahrestickets zum Preis von 365 Euro für den öffentlichen Personennahverkehr in Leipzig warnt, hat ein unterschiedliches Echo ausgelöst.

Heymann ( CDU ): Wahlversprechen nach drei Monaten geplatzt

„Das 365-Euro-Ticket war eines der prominenten Versprechen des Wahlkampfes von Burkhard Jung, mit dem er auch und vor allem linke und grüne Wähler angesprochen hat“, sagte am Freitag die stellvertretende Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion, Sabine Heymann. Dieses Wahlversprechen sei nun schon „nach drei Monaten geplatzt“. Mit der Studie der Wissenschaftler von der Universität Kassel scheint das Vorhaben erledigt, bevor es überhaupt erprobt werden konnte. Wie berichtet, errechneten sie Einnahmeverluste von 28 bis 29 Millionen Euro pro Jahr, da die prognostizierten Zuwächse bei den Fahrgastzahlen von zwei bis sieben Millionen Euro die reduzierten Ticketpreise nicht wettmachen können. Bislang kostet die günstigste Jahreskarte ( Abo Light) 646,80 Euro.

Heymann: „Wir haben stets gesagt, dass wir den Leipzigern einen günstigen Nahverkehr ermöglichen wollen. Hierzu sind aber zunächst Maßnahmen im Liniennetz, der Taktung und bei der Fahrzeugflotte der LVB nötig.“ Dies habe die wissenschaftliche Prüfung jetzt bestätigt. Nach den Worten der CDU-Politikerin werde es „interessant sein zu beobachten, ob Jung das Vorhaben nun gegen jede Vernunft durchsetzen will. Die Mehrheit im Rat hätte er hinter sich.“

OBM Jung hält am 365-Euro-Ticket fest

Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) hält derweil an dem Jahresticket für 365 Euro fest. „Mein Ziel bleibt die Einführung eines 365-Euro-Tickets für Leipzig, auch wenn der Weg steinig ist und wir das Ziel möglicherweise auch erst stufenweise erreichen werden“, erklärte er am Freitag. Corona habe „uns weit zurückgeworfen, weil finanzielle Möglichkeiten weggebrochen sind oder sich deutlich verändert haben“. Es sei aber von Anfang an klar gewesen, dass die Finanzierung des Tickets „ohne zusätzliche Gelder von Bund und Land nicht sofort und nachhaltig für eine Kommune realisierbar sein wird“, betonte Jung. Gleichwohl müsse genau abgewogen werden „zwischen sozialen, finanziellen, ökologischen und Mobilitätsaspekten“.

Die Gremien des Stadtrates und der kommunalen Unternehmen würden sich in den kommenden Wochen mit dem Thema beschäftigen. Jung: „Dem Stadtrat wird im Ergebnis voraussichtlich noch in diesem Jahr eine entsprechende Entscheidungsvorlage zugeleitet.“

