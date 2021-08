Leipzig

Die Attraktivität Leipzigs ist gefährdet: Viele Läden in der Innenstadt, in den Einkaufsstraßen und Stadtteilzentren stehen leer. Schon vor Corona waren in der City 20 Prozent aller Verkaufsflächen verödet. Durch den Lockdown haben weitere Geschäfte dicht gemacht, während der Online-Handel an Bedeutung gewann. Um diesem Trend etwas entgegenzusetzen, müssen neue Konzepte her. Die Stadt Leipzig hat im Juli einen Aktionsplan zur Zentrenbelebung verabschiedet, in dem sie unter anderem auf Pop-up-Stores setzt: Kreative aus Leipzig erhalten die Möglichkeit, für begrenzte Zeit ihre Kunst- oder Handwerksarbeiten miet- und nebenkostenfrei in einem Laden zu zeigen und zu verkaufen. Sie können vor Ort arbeiten, sich präsentieren und ausprobieren, wie tragfähig ihre Ideen sind. Findet sich ein neuer Hauptmieter, ziehen die Künstler aus – oder weiter.

Langer Weg bis zum Einzug

Als erster Kurzzeit-Laden steht eine 93 Quadratmeter große Verkaufsfläche in Plagwitz zur Verfügung, einem Hotspot für Kreative. Wer sich für den Laden im Elsterforum interessiert, muss allerdings ein langwieriges Prozedere absolvieren: Bis zum 3. September ist eine Bewerbung mit Kurzvideo beim Amt für Wirtschaftsförderung einzureichen. Danach bewertet eine dreiköpfige Jury alle eingegangenen Ideen. Die drei besten Konzepte werden öffentlich vorgestellt. Über ein anschließendes Online-Voting wird im September der Gewinner ermittelt. Im November kann er oder sie für drei Wochen den besagten Laden beziehen, den die CG Elementum kostenlos zur Verfügung stellt. Die Konzepte des Zweit- und Drittplatzierten sollen anderen Immobilieneigentümern vorgestellt werden.

Gute Erfahrungen mit Pop-up-Stores

„Ein super Konzept“, findet Judith Herschel Hille: „Die Stadt braucht bunte und individuelle Geschäfte, die sich von den überall gleichen Ketten unterscheiden.“ Die 57-jährige ist Inhaberin des Labels „Stoffpost“ aus Leipzig und kennt sich aus mit Pop-up-Stores: Seit vier Jahren ist sie Teilnehmerin oder Organisatorin solcher Gemeinschaftsläden in allerbesten City-Lagen. Aktuell betreibt sie in der Mädler-Passage den Laden „Schöne Dinge von uns zu euch“, in dem Schmuck, Keramik, Druckkunst, Fotografie, Kinderbekleidung, Socken oder Hundehalsbänder verkauft werden – alles handgefertigt und „made in Leipzig“. Jeder der acht beteiligten Kreativen wäre allein mit Ladenmiete und Personalkosten überfordert, aber zusammen geht es. Zumal die Vermieter kostenmäßig sehr entgegenkommen. „Aber sie bekommen ja auch ganz viel dafür. Der Laden steht nicht leer, die Fläche wird gepflegt und geputzt und macht etwas her, wenn langfristige Mietinteressenten zur Besichtigung kommen“, findet Herschel Hille. Jeder Künstler und Kunsthandwerker steht stundenweise selbst im Laden, kann Fragen beantworten und seine Produkte erklären – genauso wie die der Kolleginnen und Kollegen.

Nicht im Selbstlauf erfolgreich

Für die geplanten Pop-up-Stores hat die studierte Kulturwissenschaftlerin der Stadt ihre Dienste als Marketingexpertin angeboten: „Damit so ein Laden gut läuft, damit jeder Künstler auch wirklich gut verkauft, muss ihn jemand führen, der wirtschaftlich denkt. Das geht von der Möblierung über das Farbkonzept und die Schaufenstergestaltung bis hin zu Dienstplan und Putzplan.“

Immobilienbesitzer sind gefragt

Von der Verödung der Einkaufsmeilen sind Immobilienbesitzer genauso betroffen wie die Stadt. „Wir freuen uns über die Unterstützung aus der Leipziger Immobilienwirtschaft“, sagt Clemens Schülke, kommissarischer Leiter des Wirtschaftsdezernates. Dem Laden in Plagwitz sollen weitere folgen: Immobilien-Unternehmen können Gewerbeflächen anbieten, die städtische Kreativwirtschaft will die passenden Ideen dazu vermitteln. Für das Gesamtkonzept zur Zentrenbelebung, das noch eine Reihe weiterer Maßnahmen enthält, will die Stadtverwaltung 2021/22 insgesamt eine Million Euro ausgeben. Problem allerdings: Viele Immobilienbesitzer sitzen nicht in Leipzig, sondern irgendwo in Deutschland oder der Welt. An sie heranzukommen und sie für mehr Attraktivität Leipzigs zu sensibilisieren, ist schwierig – und oft nicht von Erfolg gekrönt.

