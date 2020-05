Leipzig

Am späten Abend des 17. März 2020 war Schicht im Schacht, herrschte nicht nur im Bermuda-Dreieck Südvorstadt/ Barfußgäßchen/Gottschedstraße tote Hose. Die Kneipenszene lag brach, diverse Restaurants versuchten sich mit Abhol- und Lieferservice über Wasser zu halten. Leipzigs Gastronomie im Klammergriff von Corona. Am Freitag, 15. Mai 2020, durften Leipzigs Gastronomen nach langen Wochen des Wartens wieder aufschließen, ihrer Profession und Leidenschaft nachgehen. Guten Abend, Leipzig!

Streifzug durch die Gemeinde

Der folgende Streifzug durch die Gemeinde erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, soll aber ein Gefühl vermitteln. Ja, Leipzig atmet in diesen Tagen und Stunden auf. Auch und gerade in den liebgewonnenen Stamm-Lokalitäten.

Erster Halt: Das „Letterman“ von Stefan Walther in der Gottschedstraße. Spezialitäten: Steaks und Gin. Kann man so machen. Boss Stefan ist happy, der Freisitz brummt. „Es war wie das Warten aufs Christkind, jetzt sehe ich Licht am Ende des Tunnels. Und meine Göttergattin ist auch wieder glücklich.“

„Endlich geht es wieder los“

Danach: Ab zur „Trattoria No 1“, der Leipziger Promi-Lokalität. Axel Schulz, Katharina Witt, Thomas Gottschalk, Michael Ballack und so weiter waren schon hier. Gastgeber Babis Kirilidis hat zur Feier des Tages das atmungsaktive weiße Hemd ausgepackt und leichte Probleme mit dem Sitz der Maske. „Wir sind die Number one“, sagt der junggebliebene 57-jährige Grieche, „endlich geht es wieder los.“ RB-Macher Ralf Rangnick gehört zu Babis Stammgästen, hat sich während der Corona-Zeit Steak und Salat abgeholt. Rangnick kann alles – außer kochen.

Weiter geht’s im Barfußgäßchen. Schampus im „Fürst“? „Warum nicht?“, sagt sich Judith Sadlo, Gattin des berühmten Fußballer Mike Sadlo. „Auswärts trinken ist schöner als daheim“, stellt Judith fest, während ihr Mike das erste getrunkene Bier zur Toilette trug. Gegenüber begehen Silvia und Mauro Bartolini mit einigen Stammgästen das 21-jährige Bestehen von „ Don Camillo & Pepone“. Stößchen!

„Da bräuchte ich fünf ganz harte Trinker“

Auf in die Karl-Liebknecht-Straße. Das „La Boum“ boomt. „Ich habe das Comeback herbeigesehnt“, sagt Chef Daniel Weise. Der Überlebenskampf mit Ämtern, Behörden, Banken und Lieferanten spielt in diesem Moment keine Rolle. Weise hatte einen Liefer- und To-Go-Service eingeführt, hat Verantwortung für 30 Angestellte. Weises zweites Lokal, das legendäre „Flowerpower“ in der Riemannstraße, bleibt noch geschlossen. Laut Hygienevorschriften dürfte Weise im „Flower“ nur fünf Gäste gleichzeitig bewirten. „Da bräuchte ich jeden Abend fünf ganz harte Trinker.“ Guten Abend, Leipzig! Gilt noch längst nicht immer und überall.

Von Guido Schäfer