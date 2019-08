Leipzig

Raddiebstähle werden oft nicht angezeigt. Auch nicht in Leipzig – der Hochburg des Zweiradklaus: 8781 solcher Delikte hat die Polizei im vergangenen Jahr allein hier registriert. Und die Dunkelziffer ist besonders hoch, weil viele nicht daran glauben, ihr Gefährt jemals wieder zu sehen. Dabei kann es auch schneller wieder da sein, als man denkt. Diese Erfahrung hat jetzt LVZ-Leserin Heidrun Sachse gemacht.

Radcodierung und Anzeige lohnen sich

Die Schönefelderin hatte ihren Drahtesel bei einer Fahrradcodierung registrieren lassen. Vor Kurzem schloss sie es zu Hause am Fahrradständer an. Als sie später nochmal los wollte, war es verschwunden – das Schloss: durchgeflext. „Nachdem der Diebstahl gemeldet wurde, dauerte es etwa vier Stunden und die Polizei rief zurück“, berichtet Heidrun Sachse. Die frohe Botschaft: Das Rad ist wieder da. Ein Bürger hatte es in einem Gebüsch gefunden und der Polizei gemeldet. Auch durch die Fahrradcodierung konnte es sofort zugeordnet werden. Heidrun Sachse ist überglücklich: „Meinen herzlichen Dank an den ehrlichen Finder – und der Polizei vom Revier Leipzig-Nord für die geleistete Arbeit.“ Die Codierung, eine Anzeige bei der Polizei und aufmerksame, ehrliche Mitmenschen können einem also durchaus das geliebte Fahrrad zurückbringen...

Von bm