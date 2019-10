Licht aus Leipzig auf den Schienen der Welt

Leipzig

Es ist eine kleine, aber sehr schlagkräftige Firma: Leipziger sorgen für gutes Licht im Transrapid Shanghai. Die Firma SBF Spezialleuchten GmbH liefert maßgeschneiderte Systeme in alle Welt. In Baalsdorf hat sich eines der europaweit bedeutendsten und innovativsten Systemanbieter der Branche angesiedelt. Etwa 150 Mitarbeiter fertigen dort komplette Deckensysteme, die Innenbeleuchtung von Schienenfahrzeugen sowie deren Außenbeleuchtung mit modernster LED-Technik.

Firma ist auf Wachstumskurs

„Wir haben uns Wachstum mit Verstand auf die Fahne geschrieben“, sagte Rudolf Witt, der kaufmännische Geschäftsführer. Gemeinsam mit Robert Stöcklinger, der das Unternehmen ebenfalls führt, zeigte er Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) bei einem Betriebsbesuch im Gewerbegebiet am Zaucheweg die Firma. Geplant sei eine Erweiterung des Unternehmens in den USA und England. Auch in China gebe es bereits ein kleines Joint Venture, um einen Fuß in den dortigen Markt zu bekommen. „ Leipzig bleibt aber unser Hauptstandort – das steht gar nicht zur Debatte“, betonte Witt.

Die Firma blickt auf eine 150-jährige Tradition zurück. 1862 wurde sie unter dem Namen Sächsische Bronzewarenfabrik K. A. Seyffert in Wurzen gegründet, im Mai 2012 bezog sie ihr modernes 41 000 Quadratmeter großes Grundstück in Baalsdorf.

„Da ist noch viel Platz, um an diesem Standort expandieren zu können. Da brauchen wir aber neue Mitarbeiter, was auch in Leipzig zunehmend zum Problem wird“, sagte der gebürtige Regensburger Witt, der die Firma seit 2015 gemeinsam mit Stöcklinger leitet. Momentan gebe es aber noch genügend Fachkräfte in Leipzig. Zu den namhaften Kunden zählen unter anderem Bombardier, Siemens, Stadler, Alstom und die Deutsche Bahn.

Solaris-Straßenbahnen fahren mit SBF-Technik

In Leipzig verfügen die seit Juli 2017 verkehrenden Solaris-Straßenbahnen über ein innovatives, die komplette Fahrzeuginnendecke ersetzendes Beleuchtungssystem mit Farbtemperaturregelung von SBF. „Für uns ist es Ehrensache, für Leipziger Straßenbahnen zu arbeiten. Wir hoffen, dies ausbauen zu können“, so Stöcklinger. Die Farbtemperatur könne – je nach Außentemperaturen – zwischen Warm- und Kaltweißtönen geregelt werden, hieß es.

Stadt will in Birmingham helfen

Bereits 2007 startete SBF mit der weltweit ersten Produktion von LED-Beleuchtungen für das Interieur von Zügen. Hergestellt werden die maßgeschneiderten Produkte in kleinen Mengen, da die Kunden recht unterschiedliche Wünsche haben. Doch die Firma ist gefragt. „Unsere Kunden produzieren in den USA“, sagt Witt, „und die wollen natürlich, dass wir mitgehen.“ Das funktioniere aber nur, wenn SBF ein gewisses Auftragsvolumen zugesichert werde.

Bei seiner geplanten Erweiterung in Großbritannien zielt das Unternehmen auf Leipzigs Partnerstadt Birmingham ab und hofft, dass die hiesige Stadtspitze dort Unterstützung leisten kann. „Wir werden natürlich versuchen zu helfen“, betonte Clemens Schülke, der Amtsleiter für Wirtschaftsförderung. Denn eins ist der Stadtspitze klar: Leipzig braucht deutlich mehr Firmen, die mit Stammsitz hier in der gesamten Welt agieren.

Von Mathias Orbeck