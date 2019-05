Leipzig

Der Platz vor dem Völkerschlachtdenkmal färbt sich seit dem Morgen wieder in LVZ-Blau: Zum Fahrradfest der Leipziger Volkszeitung gehen am Sonntag tausende Teilnehmer an den Start. Insgesamt fünf Touren stehen für Zweirad-Ausflüge zur Auswahl. Den Anfang machten um 9.30 Uhr die Teilnehmer der 110 Kilometer langen Little-John Bikes-Tour. Im Vorfeld hatten sich bereits mehr als 5500 Radfahrer angemeldet. Nachmeldungen waren auch vor Ort noch möglich.

LVZ-Fahrradfest mit Touren von sechs bis 110 Kilometern

Pünktlich zum Auftakt hatte Petrus hatte ein Einsehen: Nach dem verregneten Start ins Wochenende zeigte sich die Sonne. Ob Hobbyradler oder sportlich orientierter Fahrer, ob mit Familie, Freunden oder allein, beim LVZ-Fahrradfest kann jeder in die Pedale treten. Alle Touren starten und enden auf dem Platz am “Völki“. Vor Ort kommt es zu Verkehrseinschränkungen.

Am besten für Familien mit Kleinkindern ist die sechs Kilometer lange Schlingel/LVZ-Post-Tour (Start um 11.30 Uhr) geeignet. Die Handwerk-IKK-classic-Tour ist mit 25 Kilometern als Familientour zum Markkleeberger See angelegt (Start: 12.15 Uhr). Etwas weiter geht es bei der MITGAS-Tour über 45 Kilometer um den Störmthaler See (Start 10.45 Uhr). Die Ur-Krostitzer-Tour über 75-Kilometer richtet sich an sportbegeisterte Könner und führt in den Norden des Leipziger Umland (Start: 10.15 Uhr).

Familienfest mit Live-Musik und Kinderprogramm

Den ganzen Tag über steigt vor dem "Völki" ein großes Familienfest. Auf der Live-Bühne spielt ab 14 Uhr die Cover-Rockband Four Roses. Durch den Tag führen die Radio-PSR-Moderatoren Henriette Fee Grützner und Martin Lobst. Geboten werden Kinder-Mitmachaktionen, Gewinnspiele und Wettbewerbe, Infostände der beteiligten Partner sowie Expertentipps rund um das Fahrradfahren. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. In der LVZ-Fotobox kann die erfolgreiche Teilnahme für die Ewigkeit festgehalten werden. Die Teilnahme am Familienfest ist kostenlos.

Von LVZ