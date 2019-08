Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Engelsdorf klagt nicht nur die Christoph-Arnold-Grundschule über permanente Raumnot. Auch das Gymnasium stößt zunehmend an Kapazitätsgrenzen. Der Ortschaftsrat der einst bevölkerungsreichsten von vormals 14 selbstständigen Gemeinden an der Peripherie der Messestadt hat deshalb den Ausbau des Gymnasiums in der Arthur-Winkler-Straße und des sogenannten Hauses II in der Althener Straße gefordert. Das Gremium beantragte Planungsmittel für die dringend benötigten Investitionen.

„Finanzieller Aufwand ist nicht zu bewältigen“

Die Stadtverwaltung lehnte den Antrag jedoch ab. Jochem Lunebach, der einstige Chef des Stadtplanungsamtes und jetzige Projektleiter im Amt für Jugend, Familie und Bildung, verteidigte den Verwaltungsstandpunkt in der jüngsten Sitzung des Engelsdorfer Gremiums. „Eine bauliche Aufstockung des Gymnasiums und seiner Außenstelle wäre zwar möglich, aber mit vertretbarem finanziellen Aufwand ist er nicht zu bewältigen“, sagte der Rathaus-Gesandte. Das Projekt könne aufgrund seiner Unwirtschaftlichkeit nicht weiter verfolgt werden. Außerdem bestehe aus schulnetzplanerischer Sicht kein Bedarf an einer Kapazitätserweiterung.

Kollegium lehnt Schulnetzplan ab

Im neuen Schulnetzplan ist das Gymnasium als dreieinhalbzügig ausgewiesen. Und das, obwohl in den beiden zurückliegenden Jahren bei 97 beziehungsweise 103 neuen Schülern jeweils vier Klassen hinzukamen. „Das Kollegium des Gymnasiums hat den Schulnetzplan deshalb auch abgelehnt“, betonte Ortsvorsteherin Annemarie Opitz (Bürgerinitiative pro Engelsdorf). Entscheidend für die Prognose des künftigen Bedarfs an Gymnasiumsplätzen sei aber die demografische Entwicklung – „und die haben wir berücksichtigt“, konterte Lunebach.

„Stadt hat die Prognosezahlen heruntergerechnet“

In diesem Punkt widersprach der Ortschaftsrat entschieden. „Jahr für Jahr hat die Stadtverwaltung die Prognosezahlen heruntergerechnet – mit fatalen Folgen für die Grundschule. Das befürchten wir jetzt auch fürs Gymnasium“, sagte Ratsmitglied Volker Müller ( Die Linke), ehemaliger Fachlehrer für Mathematik und Chemie. Ortsvorsteherin Opitz nannte weitere Argumente, die für ein Bevölkerungswachstum in Engelsdorf sprechen: „Investor Gustav Stabernack wird im künftigen Stadtteilzentrum an der Hugo-Aurig-Straße allein 200 Wohnungen errichten.“ Auch an anderen Stellen in Engelsdorf mit seinen Ortsteilen Althen, Baalsdorf, Hirschfeld, Kleinpösna und Sommerfeld seien Wohnungsbauten geplant.

Ortschaftsrat empfiehlt, jetzt zu handeln

Lunebach räumte ein: „Wenn nördlich der Bundesstraße 6 ein neues Baugebiet entsteht, wie es schon zu DDR-Zeiten angedacht war, müssen wir über den Bedarf neu entscheiden.“ Nur sei es dann schon zu spät, lautete die einhellige Meinung der Ortschaftsratsmitglieder. „Fest steht“, so Ortschefin Opitz, „dass die Engelsdorfer Grundschule schon ab 2024 sechszügig wird und dass dann zwangsläufig immer mehr Schulabgänger auf unser Gymnasium wollen.“ Darauf müsse die Stadt Leipzig vorbereitet sein. Sie sollte deshalb die Planungen für eine Erweiterung der Bildungseinrichtung vorantreiben. „Und zwar jetzt.“

Von Günther Gießler