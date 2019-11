HHL Leipzig erhält Top-Platzierung

Leipzig

Das internationale Wirtschaftsmagazin „Economist“ beurteilt in seiner aktuellen Bestenliste das MBA-Studienprogramm der Handelshochschule Leipzig (HHL) mit Spitzenwerten. Demnach zählt das MBA-Vollzeit-Studium der HHL zu den besten drei Prozent der „Master of Business Administration“- Programme weltweit. Herausragend wurde die HHL deutschlandweit mit Platz 1 bewertet – in der Kategorie „Karriere-Service“. Darin beurteilen frühere Studenten die individuelle Karriere-Beratung während des Studiums in der HHL. Europaweit erreichen die Karriereberater der ältesten Handelshochschule Deutschlands Platz vier. Als ebenfalls hervorragend werden auch die tatsächlichen Karrierechancen gesehen, die das Studium an der HHL seinen Absolventen eröffnet. In dieser Kategorie belegt die HHL den zweiten Platz in Deutschland und den neunten in Europa. Das Economist full-time MBA-Ranking 2019 ist eine Auflistung der besten MBA-Programme an 100 Business-Schools weltweit. Es gilt als eines der international umfassendsten und bedeutendsten Rankings für Vollzeit-MBA-Studiengänge mit Schwerpunkt General Management.

Erst kürzlich hatte das Financial-Times-Ranking der Leipziger Handelshochschule (HHL) Bestnoten für ihr Vollzeit-M.Sc.-Studienprogramm „Master in Management“ vergeben.

Von Andreas Tappert