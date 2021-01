Leipzig

Eine Prüfungsvorleistung an der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) beschäftigt die Sächsische Landesregierung. Der Grund: Studierende sollen in einem Informatik-Seminar ein Computerspiel programmiert haben, in dem Politiker mit Sahne abgeschossen werden – angelehnt an den Spieleklassiker Space Invaders. Das sagt die AfD in einer Kleinen Anfrage, die der Landtagsabgeordnete Carsten Hütter in der vergangenen Woche an die Landesregierung gestellt hat.

„Die Hochschule wird diesen Vorgang untersuchen und lückenlos aufklären“, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme der HTWK. Demnach sollen die als Zielobjekte geltenden Politiker mit einem schwarzen Augenbalken unkenntlich gemacht worden, aber dennoch zu erkennen sein. „Hochschulen sind der politischen Neutralität verpflichtet“, heißt es weiter. Sollte dieses Gebot verletzt worden sein, sei das inakzeptabel. „Hinzu kommt, dass in dem Spiel gewaltverherrlichende Elemente enthalten zu sein scheinen.“ Das sei unverständlich und verwerflich.

HTWK will „Mechanismen hinterfragen“

Unklar bleibt in der Stellungnahme der Hochschule, ob das Spiel tatsächlich wie in der Kleinen Anfrage der AfD vermutet als Projektarbeit innerhalb eines Seminares entstanden und als bestanden bewertet worden ist. Dem soll nun die Landesregierung nachgehen. Hütter will unter anderem wissen, ob die Politiker von der Programmierung wissen oder ob sie den Fall prüfen wollen und welche Konsequenzen damit verbunden sind.

Die HTWK selbst kündigte nicht nur an den Fall zu prüfen. „Gleichzeitig werden wir unsere Mechanismen hinterfragen und gegebenenfalls anpassen“, lautet das Statement.

Von jhz