Zur neuen Veranstaltungsreihe „Wirklich? Echt wahr! - Building Realities“ laden Naturkundemuseum Leipzig und HTWK Leipzig. Die Montage zeigt Objekte der Thüringer Glaskünstlerin Susan Liebold in einem durch Lichtinstallation entstehenden Raum des Kunstkraftwerks Leipzig („Tübke Monumental – The great circle“). Die gläsernen Meerestiere unterstützen im OZEANEUM Stralsund die Besucher bei der Erschaffung ihrer eigenen Vorstellungswelt vom Leben in der Tiefsee. Quelle: Susan Liebold