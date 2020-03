HTWK-Studenten gegen neue Amtszeit von Kanzlerin Swantje Rother

Leipzig

Ein paar Tage bleiben möglichen Bewerbern. Bis Ende März läuft eine Ausschreibung der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) für das Amt des Kanzlers ab 2021. Am Donnerstag hat sich der Studierendenrat (StuRa) mit einem offenen Brief an HTWK-Rektor Mark Mietzner in ungewöhnlicher Weise zu Wort gemeldet: Die Studenten fordern, Kanzlerin Swantje Rother nicht erneut vorzuschlagen.

Das Wissenschaftsministerium ernennt Kanzler oder Kanzlerin nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz „auf Vorschlag des Rektors nach Anhörung des Senats und im Einvernehmen mit dem Hochschulrat“. Nach LVZ-Informationen gibt es auch im Hochschulrat und unter den Dekanen hinter den Kulissen Bemühungen, eine zweite Amtszeit Rothers zu verhindern. Die Ökonomin ist seit 2013 Kanzlerin. Ihr Verhältnis zu Gesine Grande, der im Juni 2019 abgewählten HTWK-Rektorin, galt als zerrüttet.

Großem Bewerberkreis eine Chance geben

„Aus unseren Erfahrungen mit der Kanzlerin stellen wir fest, dass uns vor allem ein respektvoller Umgang mit allen Hochschulangehörigen von großer Bedeutung ist“, formuliert StuRa-Sprecherin Sabine Giese in einer Pressemitteilung. Die Studentenvertreter appellieren an Mietzner, einem großen Bewerberkreis eine Chance zu geben, und bitten darum, an der Entscheidungsfindung beteiligt zu werden. Etwas spitz äußert sich Nico Zech, ebenfalls vom StuRa: „Da sich unsere amtierende Kanzlerin während ihrer Amtszeit mehrfach an anderen Einrichtungen beworben hat, vermuten wir, dass sie sich nicht nochmals bewerben wird.“

