„Mitsprache sieht anders aus“ steht auf einem der Plakate, die am Freitagmittag den Bürgersteig vor der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) pflastern. Studierende hatten zu der Aktion vor dem Lipsiusbau aufgerufen. Der Grund: Das Corona-Management ihrer Hochschule. Sie fordern vom Rektorat eine Änderung der Strategie, die ihrer Meinung nach die Bedürfnissen der Studierenden zu wenig berücksichtigt.

Späte Reaktion der Hochschulleitung

Natürlich hat die Corona-Krise hat auch zu erschwerten Studienbedingungen geführt: Weggefallene Nebenjobs lassen die Finanzierung zum Problem werden, auch Kinderbetreuung und Online-Studium bereiten mitunter Schwierigkeiten. „Schon Mitte März hat sich der StuRa an das Rektorat gewendet, weil es so viele Fragen und Probleme in der Studierendenschaft gab“, erzählt Anna Eich vom hochschulweiten Arbeitskreis „Umgang mit dem Coronavirus“. Das Rektorat habe erst sehr spät auf die Anliegen der Studierendenvertretung reagiert. In den schließlich eingerichteten Corona-Krisenstab wurden die studentischen Gremien nicht eingebunden – ein Kernpunkt der am Freitag vorgetragenen Kritik.

Arbeitskreis formuliert Forderungen

Ein Forderungskatalog soll das ändern. „Die Hochschulleitung hat die Studierendenschaft in der Erarbeitung der Corona-Krisen-Maßnahmen nicht beteiligt, daher haben wir uns dazu entschieden, selbst tätig zu werden und konkrete Forderungen zu formulieren“, so StuRa-Sprecherin Sabine Giese. Dazu gehören die Forderung nach mehr Mitspracherecht, Freiversuche für kommende Prüfungen und eine hochschulweite Nicht-Anrechnung des derzeit laufenden Semesters.

Auf dem Weg zur Übergabe: Der Forderungskatalog wurde am 10. Juli in einer Protestaktion von HTWK-Studierenden an einen Vertreter der Hochschule übergeben. Quelle: Christian Modla

Symbolträchtige Übergabe

In einem symbolischen Akt sollte der Katalog am Freitag dem Rektorat übergeben werden. Dieses hatte sich in einer Stellungnahme am Vorabend noch positiv geäußert: „Wir freuen uns über das studentische Engagement und über jede Mitarbeit an Lösungen in dieser für alle nicht einfachen Situation“, sagte Rektor Prof. Mark Mietzner. Zur Übergabe am Freitag ließ sich das Rektorat dann allerdings aus zeitlichen Gründen entschuldigen. Der Justiziar der Hochschule nahm den Forderungskatalog im Beisein von rund 40 Studierenden entgegen.

Danach erfolgte eine zweite Übergabe. Symbolträchtig wurde ein weiteres Exemplar übergeben – an eine Aktenvernichtungsmaschine, die von den Protestierenden vor dem Eingang der Hochschule aufgestellt worden war. Der Arbeitskreis hofft auf eine schnelle Verbesserung für die Studierenden. Denn eine mögliche zweite Corona-Welle würde die schwierige Studiensituation noch verlängern. „Wir hoffen auf eine baldige Reaktion seitens des Rektorats“, sagt Anna Eich.

