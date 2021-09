Leipzig

Die Universität Leipzig ist Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Wie jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte in der Nacht zum 29. September die IT-Infrastruktur des Instituts für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie (IMISE) lahmgelegt. Zum Schutz der Daten und aller verbundenen Institutionen sei das IMISE-System umgehend abgeschaltet worden, sagte Uni-Pressesprecher Michael Lindner der LVZ. Die Cybercrime-Spezialisten des Landeskriminalamtes haben die Ermittlungen übernommen.

An dem 1994 gegründeten Institut forschen Mediziner und Informatiker gemeinsam daran, die Möglichkeiten moderner Informationstechnologie und die Vernetzung von Daten für die Gesundheitsvorsorge zu nutzen. Dabei haben sich große Datenmengen angesammelt. Unter anderem gab das IMISE den Anstoß für die Gründung des Leipziger Forschungszentrums für Zivilisationserkrankungen (LIFE): Für eine Langzeitstudie werden dort seit 2010 regelmäßig 10.000 Studienteilnehmer aus Leipzig untersucht und die Ergebnisse gespeichert. Nach Auskunft der Uni sind die LIFE-Datenbanken vermutlich auch von dem Angriff betroffen, ebenso das Zentrum für Klinische Studien.

Soll das Institut erpresst werden?

Unklar sei aber noch das Motiv, so Lindner. Es handle sich um sogenannte „Ransomware“: Davon spricht man, wenn Hacker mit Schadsoftware Daten und Systeme so verschlüsseln, dass die eigentlichen Nutzer keinen Zugang mehr haben. In der Regel wird ein Lösegeld für die Freigabe verlangt. Ob die teilweise sensiblen Daten darüber hinaus auch abgeschöpft wurden, ist bislang nicht klar. Ebenso wenig gebe es bisher Hinweise auf die Verursacher.

Die rund 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die am IMISE sowie an den verbundenen Einrichtungen und Ausgründungen forschen, haben nun voraussichtlich für mehrere Wochen keinen Zugriff auf ihre Datenbanken. „Die Systeme müssen komplett neu aufgesetzt werden“, erklärt Lindner. Gleichzeitig gehe es um die Rettung der Daten. Nicht betroffen seien dagegen die sonstigen IT-Systeme der Universität wie auch des Uniklinikums. Sie sind nicht unmittelbar mit der IMISE-Infrastruktur verknüpft. Die IMISE-Internetseite ist gleichfalls weiterhin erreichbar, auf ihre Mailpostfächer haben die Mitarbeitenden jedoch aktuell keinen Zugriff.

Von Mathias Wöbking