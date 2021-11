Leipzig

Die kurzfristige Absage des Leipziger Weihnachtsmarktes macht allen Händlern zu schaffen. Der dreifache Familienvater Jürgen Kliemann aus Halle hat der LVZ vorgerechnet, welche Kosten der Feinkosthändler pro Tag stemmen muss und wie hoch seine Verluste sind.

„Onkel Jürgen“ steht seit 2008 auf dem Weihnachtsmarkt

Jürgen Kliemann ist ein Urgestein. Auf dem Weihnachtsmarkt nennen ihn alle Händlerkollegen und Stammgäste „Onkel Jürgen“ und kommen gerne auf einen Schnaps vorbei. Als selbstständiger Feinkosthändler arbeitet er seit 2007, früher war er mal Steinmetz, Maurer und Systemadministrator. Der 50-Jährige hat eine Frau und drei Kinder im Alter von elf bis 23 Jahren.

„Ich stand zuerst auf der Katharinenstraße, nach der Eröffnung des Citytunnels bin ich in die Petersstraße gezogen“, erzählt der Unternehmer. An seinem Stand „Finefoodandmore“, der 2,50 mal 5 Meter misst, gibt es Essig und Öl, Salz und Senf sowie edle Spirituosen und Liköre. „Meistens verkaufe ich aber auf Mittelaltermärkten, außer in den letzten zwei Corona-Jahren, aber auch auf dem Leipziger Weihnachts- und Herbstmarkt sowie auf dem Baumschulenfest in Berlin-Treptow.“ Als die Pandemie übers Land hereinbrach, hat der Selbstständige kurz innegehalten und dann einfach alles gemacht, was sich anbot: Rasen gemäht, Dach gedeckt, Schnee geschoben. „Um meine Firma über Wasser zu halten. Und natürlich auch meine Familie.“

Buschfunk schneller als Mail des Marktamtes

Sein Aufbautag sei immer der Dienstag, eine Woche vor der feierlichen Eröffnung des Weihnachtsmarktes. „Als ich diesmal ankam, waren alle anderen schon da. Das war seltsam, denn eigentlich gehöre ich immer zu den ersten“, erinnert sich Kliemann. Er habe seine Hütte schick gemacht und am Donnerstag, dem 18. November, seine bereits reservierten Waren bestellt. „Schließlich wollte ich am Eröffnungstag einen Stand voller Waren präsentieren“, sagt er weiter. Die Lieferanten hätten sofort abgebucht, das hätte ihn ein wenig stutzig gemacht. Dann braute sich alles zusammen. Einen ersten Hinweis, „Jürgen, bau schnell wieder ab“, hätte er am Freitag noch vor der offiziellen Pressekonferenz der sächsischen Landesregierung bereits um 17 Uhr erhalten. „Der Buschfunk war schneller als die E-Mail des Marktamtes“, die an dem Abend viel später eintrudelte.

Abbau-Organisation: Kein Lkw zu kriegen

Die Nachricht von der Absage verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Innenstadt. „Ich habe mich sofort auf die Suche nach einem Lkw gemacht, um meine Bude schnell abholen zu lassen“, erzählt der Feinkosthändler. So einfach wie es sich anhört, war es nicht. Letztendlich fand er für Sonntag einen befreundeten Tischler, der ihm mit einem großen Transporter half, seine Hütte wieder nach Hause in die Garage zu bringen.

„Du bist unter Null und schwer im Dispo.“

Noch bevor der eigentliche Markt begönnen hatte, wusste Kliemann, wie es auf seinem Bankkonto ausschaut: „Du weißt, du bist unter Null und schwer im Dispo“, sagt er leise. Für die LVZ hat er die Kosten zusammengetragen:

Hier die aufgeschlüsselten Kosten pro Weihnachtsmarkt-Tag (der Händler rechnet mit 30 Tagen vom 23.11. bis 22.12.2021 - nur der Innenbereich vom Markt hätte bis zum 23.12. geöffnet gehabt). Quelle: LVZ

Seine Aushilfen, allesamt Schüler und Studenten, hätten verständnisvoll auf seinen Anruf reagiert. „Die wollten sich am Wochenende was dazuverdienen, das tut mir sehr leid für sie.“ Die Kommunikation der Stadt sei einfach zu langsam gewesen, so der Händler. „Wir mussten alle im Vorfeld eine Telefonnummer für den Katastrophenfall angeben. Und dann schicken sie uns eine E-Mail“, schüttelt er verständnislos den Kopf. „Einige haben diese Mail gar nicht gelesen. Als ich am Wochenende abgebaut habe, waren einige noch mit dem Aufbau beschäftigt.“

Von Regina Katzer