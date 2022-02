Härtetest an der Leipziger Ratzelstraße: Stadt will 13 Monate bauen

Leipzig

Insgesamt 13,04 Millionen Euro lässt sich die Stadt den Umbau der Ratzelstraße zwischen Schönauer und Diezmannstraße kosten, der am 4. April beginnen und dann 13 Monate dauern soll. Dies erklärten Vertreter des Bauherren am späten Donnerstagnachmittag interessierten Anwohnern via Internet in einer digitalen Informationsveranstaltung.

Auch im Umfeld wird gebaut

Beabsichtigt ist der grundhafte Ausbau der Ratzelstraße sowie zusätzlicher Gleisbau im westlichen und östlichen Anschlussbereich. Im Bauschatten des Großprojekts wird auch die Windheimer Straße bis zur Lausener Straße grundhaft ausgebaut und die Gleisschleife Lausen instandgehalten, hieß es. Die Diezmannnstraße werde ebenfalls von der Haltestelle Diezmannstraße bis zum Schönauer Weg ausgebaut und die dortige Gleiskurve erneuert. Außerdem sollen 1,65 Meter breite Radfahrsteifen an beiden Straßenseiten angelegt werden – dafür entfallen 33 der aktuell vorhandenen 56 Autostellflächen.

Die Wasserwerke wollen ihre Anlagen im Untergrund ebenfalls aufwendig erneuern. Das Unternehmen will 630 Meter Rohrleitung auswechseln und zehn Hausanschlüsse umbinden. Auch ein 550 Meter langer Abschnitt eines Abwasserstrangs soll mit Hilfe des Schlaucheinzug-Verfahrens saniert werden. 36 Schächte werden zurück gebaut oder saniert, 35 Hausanschlüsse ausgewechselt.

Durchgangsverkehr wird umgeleitet

Das Großprojekt ist in fünf Bauphasen unterteilt, in denen der Straßenbahnbetrieb weitstehend aufrechterhalten werden soll, hieß es. Vollsperrungen der Straßenbahn sind vom 25. Juni bis zum 28. August (neun Wochen) und vom 15. bis zum 31. Oktober (zwei Wochen) geplant.

Für den Durchgangsverkehr sollen die Baubereiche komplett gesperrt und großräumige Umleitungen eingerichtet werden, die je nach Bauphase variieren, hieß es. Über sie wollen die Leipziger Verkehrsbetriebe in den nächsten Wochen noch ausführlich informieren. Aktuell sind im Baubereich täglich bis zu 15.400 Autos sowie 330 Radfahrer unterwegs, nach dem Umbau wird eine Verkehrsbelegung von täglich 17.550 Autos erwartet.

Bauarbeiten werden 2023 fortgesetzt

Der vorläufige Bauzeitenplan sieht vor, vom 4. April bis zum 15. Mai zunächst am Knoten Schönauer Straße vorbereitende Arbeiten zu starten. Vom 16. Mai bis zum 24. Juni sollen in der landwärtigen Seite zwischen Schönauer und Nikolai-Rumjanzew-Straße Leitungsarbeiten stattfinden; vom 25. Juni bis zum 28. August sind Gleis- und Straßenbauarbeiten in der stadtwärtigen Seite zwischen Schönauer Straße und Diezmannstraße sowie im Knoten Schönauer Straße und in der Nikolai-Rumjanzew-Straße geplant.

Vom 29. August bis zum 16. Oktober sind Leitungs-, Gleis- und Straßenbauarbeiten auf der stadtwärtigen Seite zwischen Schönauer und Nikolai-Rumjanzew-Straße vorgesehen. Nach der anschließenden Winterpause sind vom 6. März 2023 bis zum 28. April 2023 Straßenbauarbeiten im Teilbereich Hermann-Meyer-Straße vorgesehen.

Rathaus will Stellflächen anmieten

Für die Bauzeit wird auch die Anmietung von alternativen Parkmöglichkeiten auf anliegenden Grundstücken geprüft, hieß es. Darüber hinaus stellt die Stadt Details unter www.leipzig.de/ratzelstrasse ins Internet. Hinweise, Anregungen und Fragen an die Bauherren können per E-Mail an ratzelstrasse@leipzig.de gesandt werden. Obwohl in der Landesdirektion Sachsen noch eine Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss anhängig ist, gehen die Planer davon aus, dass das Vorhaben umgesetzt werden kann. Ob der Rechtsstreit konkrete Auswirkungen auf den Bauablauf hat, müsse noch abgewartet werden, hieß es.

Von Andreas Tappert