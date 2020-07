Leipzig

Zum Feiern ist keinem zu Mute, trotz des Jubiläums: Dass der Leipziger Verein „Frauen für Frauen“ auch 30 Jahre nach seiner Gründung unentbehrlich ist, zeigt ein bedeutendes Problem auf: Der Bedarf nach Zuflucht, Sicherheit und Unterstützung von gewaltbetroffenen Frauen und deren Kindern bleibt groß. Erst recht in Zeiten von Corona.

Im Jahr 2018 registrierte das Landeskriminalamt Sachsen für Leipzig 1568 Straftaten, die der häuslichen Gewalt zugerechnet werden – von Körperverletzung bis hin zur Straftaten gegen das Leben. Laut Verein liegt die tatsächliche Zahl der Opfer jedoch höher, auch weil Kinder häufig direkt oder indirekt betroffen sind.

Gefahr für Kinder

„Es besteht die große Gefahr, dass Kinder und Jugendliche, die in der eigenen Familie Gewalt erfahren haben, diese in eigenen Beziehungen reproduzieren – als Täter oder Opfer“, sagt Gründungsmitglied Gabriele Eßbach, die nach wie vor im Gewaltschutz aktiv ist.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, bieten die Frauenhäuser und die Koordinierungsstelle und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking (KIS) auch für Kinder und Jugendliche Beratung an. Insgesamt engagiert sich der Verein mit sechs Projekten für Prävention, Beratung und Unterstützung für Menschen, die sexualisierte, körperliche und psychische Gewalt erfahren an.

Sechs Projekte helfen

1992 entstand die Frauenberatungsstelle, die mit ihrer Traumaberatung einen wichtigen Baustein des Unterstützungsnetzwerkes bildet; 2000 nahm der Notruf für sexuell missbrauchte und vergewaltigte Frauen und Mädchen die Arbeit auf, 2003 wurde die KIS eröffnet. Hier werden Betroffene seither über ihre verschiedenen Möglichkeiten zum Schutz vor Gewalt informiert und im Bedarfsfall an Rechtsanwältinnen, den Allgemeinen Sozialdienst, Erziehungsberatungsstellen oder Therapeutinnen vermittelt.

2014 kam das Projekt Girlz Space als Koordinierungs- und Fachstelle für die präventive und offene Jugendarbeit für Mädchen und junge Frauen hinzu, 2016 das Schutzhaus für geflüchtete Frauen und deren Kinder.

KIS kooperiert mit Polizei

An erster Stelle der Intervention gegen Gewalt steht oft die Polizei. Sind bei Einsätzen zu häuslicher Gewalt Kinder und Jugendliche betroffen, informiert der Polizeivollzugsdienst das Jugendamt und die KIS. Außerdem arbeitet die KIS eng mit städtischen Institutionen und Ämtern zusammen.

Angesichts der Corona-Pandemie und der lange dauernden häuslichen Corona-Isolation sind die Hilferufe von Betroffenen deutlich angestiegen. „In dieser Krise wurde überdeutlich, dass die Projekte von ,Frauen für Frauen’ zu den systemrelevanten Aufgaben in Leipzig gehören und damit ein wichtiger Bestandteil der Leipziger Hilfelandschaft sind“, betont der Verein.

Aktion zum Thema Femizide

In Zusammenhang mit dem Mord an der 37-jährigen Myriam Z. in Leipzig im April kritisieren die KIS und weitere Gewaltschutzprojekte eine „Banalisierung von Gewalt“ aus dem Umfeld des tatverdächtigen Ex-Partners. Zum Thema Femizid gibt es am Freitag eine Aktion im Zentrum. Ab 21 Uhr werden auf dem Nikolaikirchhof bereitgestellte Kerzen gegen Gewalt an Frauen angezündet.

Von Mark Daniel